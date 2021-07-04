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В Тольятти произошла утечка серной кислоты
В Тольятти произошла утечка серной кислоты - РИА Новости, 04.07.2021
В Тольятти произошла утечка серной кислоты
Утечка серной кислоты произошла в воскресенье на территории предприятия "Алхим" в городе Тольятти Самарской области, место нештатной ситуации локализовано,... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T17:55
2021-07-04T17:55
2021-07-04T17:55
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тольятти
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САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Утечка серной кислоты произошла в воскресенье на территории предприятия "Алхим" в городе Тольятти Самарской области, место нештатной ситуации локализовано, превышений ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено, сообщила администрация города в своем аккаунте Facebook.По данным властей, около 13.00 (12.00 мск) на территории ООО "Алхим" - предприятия, расположенного в северном промузле на площадке бывшего ОАО "Фосфор" - произошла нештатная ситуация, в результате разгерметизации серная кислота вытекла из ёмкости на специальную обваловку по периметру."Сотрудниками ООО "Алхим" предприняты необходимые меры по откачке серной кислоты в резервную ёмкость. Зона утечки серной кислоты локализована, угрозы дальнейшего распространения жидкости нет… По состоянию на 17.30 (16.30 мск) передвижная экологическая лаборатория завершила отбор проб воздуха в районе зоны возникновения нештатной ситуации, превышений ПДК не обнаружено", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящее время сотрудники ООО "Алхим" продолжают откачку жидкости в резервную ёмкость."Обработка грунта с применением соды вокруг разгерметизированной ёмкости для нейтрализации последствий утечки запланирована на понедельник, 5 июля. Кроме того, 5 июля будет произведена оценка ущерба, причинённого в результате возникновения нештатной ситуации на производственной площадке ООО "Алхим", - отмечается в сообщении.На месте продолжают работать экстренные службы и представители правоохранительных органов, добавили в администрации города.
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россия, самарская область, тольятти, происшествия
В Тольятти произошла утечка серной кислоты
Утечка серной кислоты произошла на предприятии "Алхим" в Тольятти
САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости.
Утечка серной кислоты произошла в воскресенье на территории предприятия "Алхим" в городе Тольятти Самарской области
, место нештатной ситуации локализовано, превышений ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено, сообщила администрация города в своем аккаунте Facebook
.
По данным властей, около 13.00 (12.00 мск) на территории ООО "Алхим" - предприятия, расположенного в северном промузле на площадке бывшего ОАО "Фосфор" - произошла нештатная ситуация, в результате разгерметизации серная кислота вытекла из ёмкости на специальную обваловку по периметру.
"Сотрудниками ООО "Алхим" предприняты необходимые меры по откачке серной кислоты в резервную ёмкость. Зона утечки серной кислоты локализована, угрозы дальнейшего распространения жидкости нет… По состоянию на 17.30 (16.30 мск) передвижная экологическая лаборатория завершила отбор проб воздуха в районе зоны возникновения нештатной ситуации, превышений ПДК не обнаружено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время сотрудники ООО "Алхим" продолжают откачку жидкости в резервную ёмкость.
"Обработка грунта с применением соды вокруг разгерметизированной ёмкости для нейтрализации последствий утечки запланирована на понедельник, 5 июля. Кроме того, 5 июля будет произведена оценка ущерба, причинённого в результате возникновения нештатной ситуации на производственной площадке ООО "Алхим", - отмечается в сообщении.
На месте продолжают работать экстренные службы и представители правоохранительных органов, добавили в администрации города.