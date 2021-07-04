https://ria.ru/20210704/uragan-1739838980.html

В Сухуме ураган снес крышу гостиницы

В Сухуме ураган снес крышу гостиницы - РИА Новости, 04.07.2021

В Сухуме ураган снес крышу гостиницы

Сильный ураган в Сухуме снес крышу гостиницы и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии, сообщили РИА Новости в МЧС республики. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T19:41

2021-07-04T19:41

2021-07-04T19:54

пицунда

абхазия

сухум

в мире

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СУХУМ, 4 июл - РИА Новости. Сильный ураган в Сухуме снес крышу гостиницы и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии, сообщили РИА Новости в МЧС республики.Более 50 сотрудников спасательного ведомства ликвидируют последствия стихийного бедствия."Ураган снёс крышу гостиницы Интер-Сухум. Также повалил деревья в Новом Афоне, Пицунде и Гагре", - сказал представитель МЧС.По его словам, повреждены кровли нескольких домов, но пострадавших нет.Большая часть Абхазии оказалась обесточена из-за урагана, все бригады работают на местах аварий, сообщили РИА Новости на предприятии "Черноморэнерго"."Западная часть Абхазии и Сухум остались без света", - сказал представитель РУП "Черноморэнерго".Уточняется, что из-за урагана произошли многочисленные повреждения в распределительных энергосетях страны. Повреждена и высоковольтная линия Шешелети-1.

https://ria.ru/20210704/sochi-1739835100.html

пицунда

абхазия

сухум

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пицунда, абхазия, сухум, в мире