https://ria.ru/20210704/uragan-1739838980.html
В Сухуме ураган снес крышу гостиницы
В Сухуме ураган снес крышу гостиницы - РИА Новости, 04.07.2021
В Сухуме ураган снес крышу гостиницы
Сильный ураган в Сухуме снес крышу гостиницы и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии, сообщили РИА Новости в МЧС республики. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T19:41
2021-07-04T19:41
2021-07-04T19:54
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СУХУМ, 4 июл - РИА Новости. Сильный ураган в Сухуме снес крышу гостиницы и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии, сообщили РИА Новости в МЧС республики.Более 50 сотрудников спасательного ведомства ликвидируют последствия стихийного бедствия."Ураган снёс крышу гостиницы Интер-Сухум. Также повалил деревья в Новом Афоне, Пицунде и Гагре", - сказал представитель МЧС.По его словам, повреждены кровли нескольких домов, но пострадавших нет.Большая часть Абхазии оказалась обесточена из-за урагана, все бригады работают на местах аварий, сообщили РИА Новости на предприятии "Черноморэнерго"."Западная часть Абхазии и Сухум остались без света", - сказал представитель РУП "Черноморэнерго".Уточняется, что из-за урагана произошли многочисленные повреждения в распределительных энергосетях страны. Повреждена и высоковольтная линия Шешелети-1.
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пицунда, абхазия, сухум, в мире
В Сухуме ураган снес крышу гостиницы
19:41 04.07.2021 (обновлено: 19:54 04.07.2021)
В Сухуме ураган снес крышу гостиницы и повалил деревья по всей территории Абхазии
СУХУМ, 4 июл - РИА Новости.
Сильный ураган в Сухуме
снес крышу гостиницы и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии
, сообщили РИА Новости в МЧС республики.
Более 50 сотрудников спасательного ведомства ликвидируют последствия стихийного бедствия.
"Ураган снёс крышу гостиницы Интер-Сухум. Также повалил деревья в Новом Афоне, Пицунде
и Гагре", - сказал представитель МЧС.
По его словам, повреждены кровли нескольких домов, но пострадавших нет.
Большая часть Абхазии оказалась обесточена из-за урагана, все бригады работают на местах аварий, сообщили РИА Новости на предприятии "Черноморэнерго".
"Западная часть Абхазии и Сухум остались без света", - сказал представитель РУП "Черноморэнерго".
Уточняется, что из-за урагана произошли многочисленные повреждения в распределительных энергосетях страны. Повреждена и высоковольтная линия Шешелети-1.