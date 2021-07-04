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Трамп заявил, что он смог остановить строительство "Северного потока — 2"
Трамп заявил, что он смог остановить строительство "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.07.2021
Трамп заявил, что он смог остановить строительство "Северного потока — 2"
2". РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T06:24
2021-07-04T06:24
2021-07-04T06:24
россия
северный поток — 2
дональд трамп
евросоюз
москва
флорида
сша
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления на митинге во Флориде перед своими сторонниками заявил, что во время его правления Вашингтону якобы удалось остановить "Северный поток — 2".Так бывший глава Белого дома прокомментировал сообщения СМИ, которые, по словам Трампа, утверждают, что он "любит Россию".Строительство "Северного потока — 2" близится к окончанию, в начале июня технически завершилась укладка первой нитки. Вторую могут достроить за полтора-два месяца.Соединенные Штаты выступают против проекта, так как рассчитывают продвигать в Евросоюз свой СПГ. Остановить строительство требуют еще некоторые государства, прежде всего Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, подчеркивая, что газопровод выгоден не только ей, но и Евросоюзу.
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россия, северный поток — 2, дональд трамп, евросоюз, москва, флорида, сша, в мире
Трамп заявил, что он смог остановить строительство "Северного потока — 2"
Дональд Трамп заявил, что он смог остановить строительство "Северного потока — 2"