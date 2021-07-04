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Трамп рассказал, как США перестать зависеть от России
Трамп рассказал, как США перестать зависеть от России - РИА Новости, 04.07.2021
Трамп рассказал, как США перестать зависеть от России
Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед сторонниками на митинге в штате Флорида, вновь обвинив демократов в разрушении страны и заверив собравшихся,... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T04:56
2021-07-04T05:47
россия
дональд трамп
джо байден
флорида
сша
в мире
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САРАСОТА (Флорида), 4 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед сторонниками на митинге в штате Флорида, вновь обвинив демократов в разрушении страны и заверив собравшихся, что только он смог бы избавить Америку от энергетической зависимости от Ближнего Востока и России.Бывший президент США заявил, что только он в кратчайшие сроки смог бы избавить страну от энергетической зависимости."В две недели нам не нужны были бы ни Ближний Восток, ни Россия", — отметил политик.Нынешняя же администрация, считает он, "преклоняется перед Россией, Ираном и коммунистическим Китаем".Также Трамп объявил о задачах на ближайшую перспективу."Мы должны бороться, чтобы выиграть промежуточные выборы (в палату представителей конгресса США в 2022 году. — Прим. ред.). Мы должны бороться, как сейчас. И я буду делать именно это", — сказал он.Трамп вновь выразил мнение, что именно он выиграл прошедшие выборы, которые в итоге "не были честными". Сам политик, по его словам, становится жертвой "охоты на ведьм", результатом которой стали "фиктивные обвинения" в отношении его сторонников,."Вместе мы заберем палату представителей, сенат и страну", — заявил Трамп."Вероятно, никто из президентов не сделал для страны столько, сколько моя администрация", — добавил он под аплодисменты собравшихся.Организаторы со сцены объявили, что для участия в митинге подано 45 тысяч заявок, однако зрительно число присутствовавших было примерно вчетверо меньше. Трамп отметил, что обрушившийся на Сарасоту сильный дождь не спугнул никого из участников.Корреспондент РИА Новости при этом стал свидетелем, как многие американцы, посмотрев на своего политического фаворита вживую, покидали площадку, не дослушав речь с нападками на администрацию Джо Байдена."Мы победили"Участники, с которыми удалось пообщаться корреспонденту агентства до начала митинга, заявляли, что верят в Трампа."Он настоящий президент, вот почему", — рассказала темнокожая девушка Джилл, размахивавшая флагом с фамилией политика неподалеку от места проведения акции."Мы победили, в следующий раз мы не дадим шанса на подтасовки", — поделился своим видением Мартин, житель штата Вирджиния, который совместил посещение митинга с отпуском и приехал во Флориду на "доме на колесах"."У нас было 75 миллионов голосов, гораздо больше, чем у Обамы. А если бы выборы были честными..." — многозначительно сказал другой участник митинга, в одежде цветов американского флага.В то же время пассажир проезжавшей мимо машины прокричал: "Вы проиграли" — и собеседник моментально прервал разговор, чтобы вступить в перепалку с незнакомцем.Парковки вокруг места проведения митинга с середины дня были забиты. Близлежащие отели вынуждены были вешать таблички "Участникам акции не парковаться", а предприимчивые американцы по соседству "арендовали" свои газоны под машиноместо за скромные 35 долларов — автомобили стояли в три ряда. В окрестностях предлагали бесплатно пройти тесты на коронавирус, что казалось логичным, ведь присутствующие принципиально не носят маски и не соблюдают дистанцию.После начала дождя участники торопились развернуть дождевики и спрятаться в пластиковые пакеты — зонты пришлось сдать секретной службе или полиции, проверявшей вещи на входе. Но к началу выступления бывшего президента тучи рассеялись. В конце митинга Трамп обещал фейерверк, "которого присутствующие еще не видели".
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россия, дональд трамп, джо байден, флорида, сша, в мире
Трамп рассказал, как США перестать зависеть от России
04:56 04.07.2021 (обновлено: 05:47 04.07.2021)
 
© REUTERS / Jonathan DrakeДональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© REUTERS / Jonathan Drake

Трамп заявил, что США при Байдене проявляет слабость перед Россией, Ираном и Китаем

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САРАСОТА (Флорида), 4 июл — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед сторонниками на митинге в штате Флорида, вновь обвинив демократов в разрушении страны и заверив собравшихся, что только он смог бы избавить Америку от энергетической зависимости от Ближнего Востока и России.

"Они говорят в эфире фейкньюс: "Трамп любит Россию". Я прекратил строительство трубопровода ("Северного потока 2". — Прим. ред.), и что-то я не думаю, что они сильно меня любят", — сказал Трамп на митинге.

Бывший президент США заявил, что только он в кратчайшие сроки смог бы избавить страну от энергетической зависимости.
"В две недели нам не нужны были бы ни Ближний Восток, ни Россия", — отметил политик.
Нынешняя же администрация, считает он, "преклоняется перед Россией, Ираном и коммунистическим Китаем".
Также Трамп объявил о задачах на ближайшую перспективу.
"Мы должны бороться, чтобы выиграть промежуточные выборы (в палату представителей конгресса США в 2022 году. — Прим. ред.). Мы должны бороться, как сейчас. И я буду делать именно это", — сказал он.
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Трамп вновь выразил мнение, что именно он выиграл прошедшие выборы, которые в итоге "не были честными". Сам политик, по его словам, становится жертвой "охоты на ведьм", результатом которой стали "фиктивные обвинения" в отношении его сторонников,.
"Вместе мы заберем палату представителей, сенат и страну", — заявил Трамп.
"Вероятно, никто из президентов не сделал для страны столько, сколько моя администрация", — добавил он под аплодисменты собравшихся.
Организаторы со сцены объявили, что для участия в митинге подано 45 тысяч заявок, однако зрительно число присутствовавших было примерно вчетверо меньше. Трамп отметил, что обрушившийся на Сарасоту сильный дождь не спугнул никого из участников.
Корреспондент РИА Новости при этом стал свидетелем, как многие американцы, посмотрев на своего политического фаворита вживую, покидали площадку, не дослушав речь с нападками на администрацию Джо Байдена.
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"Мы победили"

Участники, с которыми удалось пообщаться корреспонденту агентства до начала митинга, заявляли, что верят в Трампа.
"Он настоящий президент, вот почему", — рассказала темнокожая девушка Джилл, размахивавшая флагом с фамилией политика неподалеку от места проведения акции.
"Мы победили, в следующий раз мы не дадим шанса на подтасовки", — поделился своим видением Мартин, житель штата Вирджиния, который совместил посещение митинга с отпуском и приехал во Флориду на "доме на колесах".
"У нас было 75 миллионов голосов, гораздо больше, чем у Обамы. А если бы выборы были честными..." — многозначительно сказал другой участник митинга, в одежде цветов американского флага.
В то же время пассажир проезжавшей мимо машины прокричал: "Вы проиграли" — и собеседник моментально прервал разговор, чтобы вступить в перепалку с незнакомцем.
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Парковки вокруг места проведения митинга с середины дня были забиты. Близлежащие отели вынуждены были вешать таблички "Участникам акции не парковаться", а предприимчивые американцы по соседству "арендовали" свои газоны под машиноместо за скромные 35 долларов — автомобили стояли в три ряда. В окрестностях предлагали бесплатно пройти тесты на коронавирус, что казалось логичным, ведь присутствующие принципиально не носят маски и не соблюдают дистанцию.
После начала дождя участники торопились развернуть дождевики и спрятаться в пластиковые пакеты — зонты пришлось сдать секретной службе или полиции, проверявшей вещи на входе. Но к началу выступления бывшего президента тучи рассеялись. В конце митинга Трамп обещал фейерверк, "которого присутствующие еще не видели".
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