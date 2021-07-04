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Названа минимальная сумма для торговли на бирже
Названа минимальная сумма для торговли на бирже - РИА Новости, 04.07.2021
Названа минимальная сумма для торговли на бирже
Есть много инструментов, покупать которые можно хоть с тысячью рублей: облигации, ЕТF, акции. Однако минимальную сумму для открытия счета называет брокер, и она РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T03:15
2021-07-04T03:15
2021-07-04T03:15
юлия афанасьева
россия
инвестиции
общество
экономика
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Есть много инструментов, покупать которые можно хоть с тысячью рублей: облигации, ЕТF, акции. Однако минимальную сумму для открытия счета называет брокер, и она составляет порядка 30 тысяч рублей, рассказывает агентству “Прайм” аналитик ФГ “ФИНАМ” Юлия Афанасьева.По словам эксперта, с первого раза разобраться в биржевых инструментах сложно, поэтому часто советуют начать с акций узнаваемых компаний.Есть и другие стратегии, например, индексное инвестирование — с его помощью вы делаете ставку сразу на множество бумаг. Даже если одни упадут в цене, другие компенсируют рост.
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юлия афанасьева, россия, инвестиции, общество, экономика