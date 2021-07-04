https://ria.ru/20210704/torgi-1739704149.html

Названа минимальная сумма для торговли на бирже

Названа минимальная сумма для торговли на бирже - РИА Новости, 04.07.2021

Названа минимальная сумма для торговли на бирже

Есть много инструментов, покупать которые можно хоть с тысячью рублей: облигации, ЕТF, акции. Однако минимальную сумму для открытия счета называет брокер, и она РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T03:15

2021-07-04T03:15

2021-07-04T03:15

юлия афанасьева

россия

инвестиции

общество

экономика

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Есть много инструментов, покупать которые можно хоть с тысячью рублей: облигации, ЕТF, акции. Однако минимальную сумму для открытия счета называет брокер, и она составляет порядка 30 тысяч рублей, рассказывает агентству “Прайм” аналитик ФГ “ФИНАМ” Юлия Афанасьева.По словам эксперта, с первого раза разобраться в биржевых инструментах сложно, поэтому часто советуют начать с акций узнаваемых компаний.Есть и другие стратегии, например, индексное инвестирование — с его помощью вы делаете ставку сразу на множество бумаг. Даже если одни упадут в цене, другие компенсируют рост.

https://ria.ru/20210625/vlozhenie-1738520609.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия афанасьева, россия, инвестиции, общество, экономика