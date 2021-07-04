https://ria.ru/20210704/to-1739778724.html

Названы способы сэкономить на обслуживании автомобиля

Названы способы сэкономить на обслуживании автомобиля - РИА Новости, 04.07.2021

Названы способы сэкономить на обслуживании автомобиля

Техническое обслуживание автомобилей выросло в цене, но есть способы сэкономить на этих работах. Несколько советов владельцам машин дал в интервью радио Sputnik РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T02:15

2021-07-04T02:15

2021-07-04T02:17

вячеслав субботин

россия

авто

техосмотр

общество

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Техническое обслуживание автомобилей выросло в цене, но есть способы сэкономить на этих работах. Несколько советов владельцам машин дал в интервью радио Sputnik автомобильный эксперт, ведущий телепрограммы "Минтранс" Вячеслав Субботин.Пока не закончился гарантийный срок, автовладельцу приходится ежегодно обращаться в фирменный центр по обслуживанию своей марки машины. Но когда это время подходит к концу, можно выбирать и более дешевые варианты, посоветовал Субботин.Стоимость работ в фирменном сервисном центре намного выше, чем в обычном. Поэтому правильный выбор автосервиса после окончания гарантийного срока поможет сэкономить деньги, считает Субботин.Кроме того, эксперт советует обратить внимание на список работ, которые предлагают провести сотрудники сервисного центра. В нем могут оказаться дополнительные опции, такие как "очистка тормозных систем от пыли и грязи".Но он не рекомендует вычеркивать из списка те пункты, которые прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля."Есть регламентные работы, они прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля, им надо четко следовать. Если не следовать, то автомобиль сломается", — подчеркнул Субботин.

https://ria.ru/20210703/srok-1739701893.html

https://ria.ru/20210701/ekonomiya-1739333659.html

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вячеслав субботин, россия, авто, техосмотр, общество