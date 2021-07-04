Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210704/to-1739778724.html
Названы способы сэкономить на обслуживании автомобиля
Названы способы сэкономить на обслуживании автомобиля - РИА Новости, 04.07.2021
Названы способы сэкономить на обслуживании автомобиля
Техническое обслуживание автомобилей выросло в цене, но есть способы сэкономить на этих работах. Несколько советов владельцам машин дал в интервью радио Sputnik РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T02:15
2021-07-04T02:17
вячеслав субботин
россия
авто
техосмотр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/38171/26/381712602_0:290:2963:1957_1920x0_80_0_0_f547240eb41f668267574bae85107e95.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Техническое обслуживание автомобилей выросло в цене, но есть способы сэкономить на этих работах. Несколько советов владельцам машин дал в интервью радио Sputnik автомобильный эксперт, ведущий телепрограммы "Минтранс" Вячеслав Субботин.Пока не закончился гарантийный срок, автовладельцу приходится ежегодно обращаться в фирменный центр по обслуживанию своей марки машины. Но когда это время подходит к концу, можно выбирать и более дешевые варианты, посоветовал Субботин.Стоимость работ в фирменном сервисном центре намного выше, чем в обычном. Поэтому правильный выбор автосервиса после окончания гарантийного срока поможет сэкономить деньги, считает Субботин.Кроме того, эксперт советует обратить внимание на список работ, которые предлагают провести сотрудники сервисного центра. В нем могут оказаться дополнительные опции, такие как "очистка тормозных систем от пыли и грязи".Но он не рекомендует вычеркивать из списка те пункты, которые прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля."Есть регламентные работы, они прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля, им надо четко следовать. Если не следовать, то автомобиль сломается", — подчеркнул Субботин.
https://ria.ru/20210703/srok-1739701893.html
https://ria.ru/20210701/ekonomiya-1739333659.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/38171/26/381712602_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_47bdfb3efa6dd4837219d62eded075d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав субботин, россия, авто, техосмотр, общество

Названы способы сэкономить на обслуживании автомобиля

02:15 04.07.2021 (обновлено: 02:17 04.07.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкТехосмотр
Техосмотр - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Техническое обслуживание автомобилей выросло в цене, но есть способы сэкономить на этих работах. Несколько советов владельцам машин дал в интервью радио Sputnik автомобильный эксперт, ведущий телепрограммы "Минтранс" Вячеслав Субботин.
Пока не закончился гарантийный срок, автовладельцу приходится ежегодно обращаться в фирменный центр по обслуживанию своей марки машины. Но когда это время подходит к концу, можно выбирать и более дешевые варианты, посоветовал Субботин.
"Когда автомобиль находится на гарантии, человек вынужден обращаться в официальный сервис и делать там регламентные работы, которые у них прописаны. Когда машина близка к окончанию гарантии, то можно последнее или два последних обслуживания делать не в официальных центрах, а на специализированных станциях", — сказал он.
Стоимость работ в фирменном сервисном центре намного выше, чем в обычном. Поэтому правильный выбор автосервиса после окончания гарантийного срока поможет сэкономить деньги, считает Субботин.
Изношенные покрышки - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
Вчера, 01:15
Россиянам рассказали, как продлить срок жизни шин
Кроме того, эксперт советует обратить внимание на список работ, которые предлагают провести сотрудники сервисного центра. В нем могут оказаться дополнительные опции, такие как "очистка тормозных систем от пыли и грязи".
"Это бестолковое занятие, потому что грязь и пыль мгновенно образуются из-за торможения", — объяснил Субботин.
Но он не рекомендует вычеркивать из списка те пункты, которые прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля.
"Есть регламентные работы, они прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля, им надо четко следовать. Если не следовать, то автомобиль сломается", — подчеркнул Субботин.
Автомобильная дорога - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 01:16
Автоэксперт научил, как экономить топливо в дальних поездках
 
Вячеслав СубботинРоссияАвтоТехосмотрОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:05На Филиппинах потерпел крушение военный самолет
07:58В Омской области утонули две девочки и спасавший их мужчина
07:46В Казахстане упал самолет Ан-2, обоих пилотов доставили в больницу
07:03Эксперт рассказал, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука
06:06Глава "Мираторга" назвал способ добиться высоких зарплат в России
05:41ФБР начало расследование после кибератаки на компанию Kaseya
04:56Трамп рассказал, как США перестать зависеть от России
04:28В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Любителям ходить босиком сделали предупреждение
04:11Названы пять признаков рыбы, которую нельзя есть
03:50При оползне в Японии погибли два человека
03:35Врач рассказал, как справиться с головной болью без таблеток
03:15Названа минимальная сумма для торговли на бирже
03:08Россия планирует испытать элементы ядерного буксира "Зевс" на МКС
02:57Работница клиники, где лежит МакSим, рассказала о лечении певицы
02:15Эксперт назвал опасный способ вложения денег
02:15Названы способы сэкономить на обслуживании автомобиля
02:00Кузнецова раскрыла подробности возвращения российских детей из Сирии
01:30При беспорядках в Эсватини погибли 40 человек
01:29В Раде заявили, что Зеленского украли и подменили на двойника
Лента новостейМолния