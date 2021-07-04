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Названы способы сэкономить на обслуживании автомобиля
Названы способы сэкономить на обслуживании автомобиля - РИА Новости, 04.07.2021
Названы способы сэкономить на обслуживании автомобиля
Техническое обслуживание автомобилей выросло в цене, но есть способы сэкономить на этих работах. Несколько советов владельцам машин дал в интервью радио Sputnik РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T02:15
2021-07-04T02:15
2021-07-04T02:17
вячеслав субботин
россия
авто
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общество
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Техническое обслуживание автомобилей выросло в цене, но есть способы сэкономить на этих работах. Несколько советов владельцам машин дал в интервью радио Sputnik автомобильный эксперт, ведущий телепрограммы "Минтранс" Вячеслав Субботин.Пока не закончился гарантийный срок, автовладельцу приходится ежегодно обращаться в фирменный центр по обслуживанию своей марки машины. Но когда это время подходит к концу, можно выбирать и более дешевые варианты, посоветовал Субботин.Стоимость работ в фирменном сервисном центре намного выше, чем в обычном. Поэтому правильный выбор автосервиса после окончания гарантийного срока поможет сэкономить деньги, считает Субботин.Кроме того, эксперт советует обратить внимание на список работ, которые предлагают провести сотрудники сервисного центра. В нем могут оказаться дополнительные опции, такие как "очистка тормозных систем от пыли и грязи".Но он не рекомендует вычеркивать из списка те пункты, которые прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля."Есть регламентные работы, они прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля, им надо четко следовать. Если не следовать, то автомобиль сломается", — подчеркнул Субботин.
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вячеслав субботин, россия, авто, техосмотр, общество
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Техническое обслуживание автомобилей выросло в цене, но есть способы сэкономить на этих работах. Несколько советов владельцам машин дал в интервью радио Sputnik
автомобильный эксперт, ведущий телепрограммы "Минтранс" Вячеслав Субботин
.
Пока не закончился гарантийный срок, автовладельцу приходится ежегодно обращаться в фирменный центр по обслуживанию своей марки машины. Но когда это время подходит к концу, можно выбирать и более дешевые варианты, посоветовал Субботин.
"Когда автомобиль находится на гарантии, человек вынужден обращаться в официальный сервис и делать там регламентные работы, которые у них прописаны. Когда машина близка к окончанию гарантии, то можно последнее или два последних обслуживания делать не в официальных центрах, а на специализированных станциях", — сказал он.
Стоимость работ в фирменном сервисном центре намного выше, чем в обычном. Поэтому правильный выбор автосервиса после окончания гарантийного срока поможет сэкономить деньги, считает Субботин.
Кроме того, эксперт советует обратить внимание на список работ, которые предлагают провести сотрудники сервисного центра. В нем могут оказаться дополнительные опции, такие как "очистка тормозных систем от пыли и грязи".
"Это бестолковое занятие, потому что грязь и пыль мгновенно образуются из-за торможения", — объяснил Субботин.
Но он не рекомендует вычеркивать из списка те пункты, которые прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля.
"Есть регламентные работы, они прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля, им надо четко следовать. Если не следовать, то автомобиль сломается", — подчеркнул Субботин.