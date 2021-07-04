Бречалов проконтролировал ход строительства соцобъектов в Ижевске
Глава Удмуртии Бречалов проконтролировал ход строительства соцобъектов в Ижевске
УФА, 4 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал в соцсетях о строящихся в Ижевске в рамках нацпроектов школе, детском саду и театре юного зрителя, ход работ в которых он проинспектировал.
"Сегодня объехал важные социальные объекты, открытия которых ждут сотни ижевчан. Это - 50-метровый плавательный бассейн на улице Советской – процесс строительства шел непросто, но сейчас мы на стадии финальной готовности. Идет внутренняя отделка, благоустройство и монтаж оборудования. Открытие – к осени", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".
По его словам, сейчас уже полностью готова новая школа в микрорайоне А-10 на 825 мест, идет лицензирование. Учебное заведение планируют открыть 1 сентября.
"Детский сад на 220 мест в микрорайоне №8 Устиновского района завершим до конца года. Напомню, в этом году мы построим 14 детских садов на 1390 мест, некоторые уже сданы. В театре юного зрителя работы идут полным ходом. Зал будет рассчитан на 170 человек. Открытие состоится в следующем году", - рассказал глава Удмуртии своим подписчикам.
В пресс-службе руководителя региона сообщили, что проекты по строительству театра юного зрителя, школы и детского сада реализуются в рамках национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, а бассейн строится на основе государственно-частного партнерства.