https://ria.ru/20210704/stroitelstvo-1739805863.html

Бречалов проконтролировал ход строительства соцобъектов в Ижевске

Бречалов проконтролировал ход строительства соцобъектов в Ижевске - РИА Новости, 04.07.2021

Бречалов проконтролировал ход строительства соцобъектов в Ижевске

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал в соцсетях о строящихся в Ижевске в рамках нацпроектов школе, детском саду и театре юного зрителя, ход работ в... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T12:52

2021-07-04T12:52

2021-07-04T12:52

удмуртская республика

александр бречалов

владимир путин

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

общество

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УФА, 4 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал в соцсетях о строящихся в Ижевске в рамках нацпроектов школе, детском саду и театре юного зрителя, ход работ в которых он проинспектировал.По его словам, сейчас уже полностью готова новая школа в микрорайоне А-10 на 825 мест, идет лицензирование. Учебное заведение планируют открыть 1 сентября."Детский сад на 220 мест в микрорайоне №8 Устиновского района завершим до конца года. Напомню, в этом году мы построим 14 детских садов на 1390 мест, некоторые уже сданы. В театре юного зрителя работы идут полным ходом. Зал будет рассчитан на 170 человек. Открытие состоится в следующем году", - рассказал глава Удмуртии своим подписчикам.В пресс-службе руководителя региона сообщили, что проекты по строительству театра юного зрителя, школы и детского сада реализуются в рамках национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, а бассейн строится на основе государственно-частного партнерства.

https://ria.ru/20210701/udmurtiya-1739352764.html

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

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александр бречалов, владимир путин, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, общество