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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20210704/stroitelstvo-1739805863.html
Бречалов проконтролировал ход строительства соцобъектов в Ижевске
Бречалов проконтролировал ход строительства соцобъектов в Ижевске - РИА Новости, 04.07.2021
Бречалов проконтролировал ход строительства соцобъектов в Ижевске
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал в соцсетях о строящихся в Ижевске в рамках нацпроектов школе, детском саду и театре юного зрителя, ход работ в... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T12:52
2021-07-04T12:52
удмуртская республика
александр бречалов
владимир путин
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
общество
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УФА, 4 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал в соцсетях о строящихся в Ижевске в рамках нацпроектов школе, детском саду и театре юного зрителя, ход работ в которых он проинспектировал.По его словам, сейчас уже полностью готова новая школа в микрорайоне А-10 на 825 мест, идет лицензирование. Учебное заведение планируют открыть 1 сентября."Детский сад на 220 мест в микрорайоне №8 Устиновского района завершим до конца года. Напомню, в этом году мы построим 14 детских садов на 1390 мест, некоторые уже сданы. В театре юного зрителя работы идут полным ходом. Зал будет рассчитан на 170 человек. Открытие состоится в следующем году", - рассказал глава Удмуртии своим подписчикам.В пресс-службе руководителя региона сообщили, что проекты по строительству театра юного зрителя, школы и детского сада реализуются в рамках национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, а бассейн строится на основе государственно-частного партнерства.
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александр бречалов, владимир путин, удмуртская республика (удмуртия), ижевск, общество
Бречалов проконтролировал ход строительства соцобъектов в Ижевске
12:52 04.07.2021
 
© Pixabay / Alexey Marcov Вид на Ижевск
Вид на Ижевск - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© Pixabay / Alexey Marcov

Глава Удмуртии Бречалов проконтролировал ход строительства соцобъектов в Ижевске

Читать ria.ru в
УФА, 4 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал в соцсетях о строящихся в Ижевске в рамках нацпроектов школе, детском саду и театре юного зрителя, ход работ в которых он проинспектировал.
"Сегодня объехал важные социальные объекты, открытия которых ждут сотни ижевчан. Это - 50-метровый плавательный бассейн на улице Советской – процесс строительства шел непросто, но сейчас мы на стадии финальной готовности. Идет внутренняя отделка, благоустройство и монтаж оборудования. Открытие – к осени", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".
По его словам, сейчас уже полностью готова новая школа в микрорайоне А-10 на 825 мест, идет лицензирование. Учебное заведение планируют открыть 1 сентября.
"Детский сад на 220 мест в микрорайоне №8 Устиновского района завершим до конца года. Напомню, в этом году мы построим 14 детских садов на 1390 мест, некоторые уже сданы. В театре юного зрителя работы идут полным ходом. Зал будет рассчитан на 170 человек. Открытие состоится в следующем году", - рассказал глава Удмуртии своим подписчикам.
В пресс-службе руководителя региона сообщили, что проекты по строительству театра юного зрителя, школы и детского сада реализуются в рамках национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, а бассейн строится на основе государственно-частного партнерства.
Ижевск - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловВладимир ПутинУдмуртская Республика (Удмуртия)ИжевскОбщество
 
 
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