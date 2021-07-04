Песков: ждем окончания работы Путина над статьей об Украине

"Президент Путин пишет о том, что действительно представляется для него абсолютно жизненно важным для нашей страны, для национального кода нашей страны и для будущего. Действительно, мы сейчас все ждем, когда президент завершит работу над своей статьей, назовем ее украинская статья, и будем надеяться, что уже скоро мы ее увидим", - сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".