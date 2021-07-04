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Песков: ждем окончания работы Путина над статьей об Украине
Песков: ждем окончания работы Путина над статьей об Украине - РИА Новости, 04.07.2021
Песков: ждем окончания работы Путина над статьей об Украине
Статья президента РФ Владимира Путина об Украине может выйти уже скоро, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T14:52
2021-07-04T14:52
дмитрий песков
владимир путин
украина
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Статья президента РФ Владимира Путина об Украине может выйти уже скоро, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков добавил, что убежден, что президент уже работает над этой статьей и советуется с кем-то по мере необходимости."По крайней мере, он всегда основывает свои суждения на реальных исторических фактах и процессах, а не на измышлении", - заключил Песков.
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дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире
Песков: ждем окончания работы Путина над статьей об Украине
14:52 04.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Песков заявил, что статья Путина об Украине может выйти уже скоро

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Статья президента РФ Владимира Путина об Украине может выйти уже скоро, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин пишет о том, что действительно представляется для него абсолютно жизненно важным для нашей страны, для национального кода нашей страны и для будущего. Действительно, мы сейчас все ждем, когда президент завершит работу над своей статьей, назовем ее украинская статья, и будем надеяться, что уже скоро мы ее увидим", - сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Песков добавил, что убежден, что президент уже работает над этой статьей и советуется с кем-то по мере необходимости.
"По крайней мере, он всегда основывает свои суждения на реальных исторических фактах и процессах, а не на измышлении", - заключил Песков.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 14:17Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
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