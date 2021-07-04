Песков: ждем окончания работы Путина над статьей об Украине
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Песков заявил, что статья Путина об Украине может выйти уже скоро
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Статья президента РФ Владимира Путина об Украине может выйти уже скоро, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент Путин пишет о том, что действительно представляется для него абсолютно жизненно важным для нашей страны, для национального кода нашей страны и для будущего. Действительно, мы сейчас все ждем, когда президент завершит работу над своей статьей, назовем ее украинская статья, и будем надеяться, что уже скоро мы ее увидим", - сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Песков добавил, что убежден, что президент уже работает над этой статьей и советуется с кем-то по мере необходимости.
"По крайней мере, он всегда основывает свои суждения на реальных исторических фактах и процессах, а не на измышлении", - заключил Песков.