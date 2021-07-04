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Вице-премьер Словакии посетовал на пропаганду против "Спутника V"
Вице-премьер Словакии посетовал на пропаганду против "Спутника V" - РИА Новости, 05.07.2021
Вице-премьер Словакии посетовал на пропаганду против "Спутника V"
Использование "Спутника V" в Словакии было весьма ограничено из-за пропаганды, которая велась против российской вакцины, заявил вице-премьер страны Игорь... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-04T19:30
2021-07-05T00:03
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
словакия
в мире
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ПРАГА, 4 июл — РИА Новости. Использование "Спутника V" в Словакии было весьма ограничено из-за пропаганды, которая велась против российской вакцины, заявил вице-премьер страны Игорь Матович.Ранее поставщик вакцины РФПИ заявил, что "Спутник V" столкнулся в Словакии с ожесточенной кампанией дезинформации, связанной с внутриполитической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби."В результате подлой пропаганды против "Спутника V" и постоянного переноса начала вакцинации им использование препарата в Словакии имело значительно меньший масштаб, чем поначалу предполагалось", — сказал Матович, выступая в эфире телеканала ТА3.Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку занимавший тогда пост премьера Матович и занимавший пост главы Минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки "Спутника V" до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор. В результате шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. Реорганизованный состав кабмина президент республики утвердила 1 апреля, его возглавил Эдуард Хегер, а Матович занял посты вице-премьера и главы Минфина."Очень жаль, что некоторые глупцы отпугнули (от вакцинации "Спутником V". — Прим. ред.) сотни тысяч людей, которые хотели сделать прививки именно этим препаратом. В результате эти люди могут вообще не вакцинироваться", — отметил Матович, добавив, что в результате такой кампании "Спутник V" в Словакии постигла та же участь, что и вакцину AstraZeneca.Из-за различных проволочек регистрация на вакцинацию "Спутником V" началась в Словакии лишь 7 июня, когда большая часть населения страны или уже сделала прививки другими вакцинами или зарегистрировалась на них. В результате первую прививку российским препаратом сделали около 10,5 тысячи человек, еще 8,1 тысячи человек зарегистрировались на нее. Регистрация на вакцинацию "Спутником V" в республике была завершена 30 июня, поскольку срок годности закупленной партии вакцины заканчивается в июле."Несмотря ни на что, попытка привлечь к вакцинированию в Словакии препарат "Спутник V" оправдала себя. Точно, это того стоило", — подчеркнул вице-премьер.Сам Матович на минувшей неделе сообщил, что он также зарегистрировался на прививку "Спутником V".Представитель Минздрава республики 2 июля сообщила, что Россия купила у ведомства 160 тысяч доз неиспользованной вакцины "Спутник V". Российская сторона заплатит ту же цену, за которую продала Словакии вакцины, — 9,95 доллара за одну дозу.
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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , словакия, в мире
Вице-премьер Словакии посетовал на пропаганду против "Спутника V"
19:30 04.07.2021 (обновлено: 00:03 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Словакии / Перейти в фотобанкПервая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", доставленная в Словакию
Первая партия российской вакцины от коронавируса Спутник V, доставленная в Словакию - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Словакии
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Вице-премьер Словакии посетовал на "подлую пропаганду" против "Спутника V"

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ПРАГА, 4 июл РИА Новости. Использование "Спутника V" в Словакии было весьма ограничено из-за пропаганды, которая велась против российской вакцины, заявил вице-премьер страны Игорь Матович.
Ранее поставщик вакцины РФПИ заявил, что "Спутник V" столкнулся в Словакии с ожесточенной кампанией дезинформации, связанной с внутриполитической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби.
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"В результате подлой пропаганды против "Спутника V" и постоянного переноса начала вакцинации им использование препарата в Словакии имело значительно меньший масштаб, чем поначалу предполагалось", — сказал Матович, выступая в эфире телеканала ТА3.
Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку занимавший тогда пост премьера Матович и занимавший пост главы Минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки "Спутника V" до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор. В результате шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. Реорганизованный состав кабмина президент республики утвердила 1 апреля, его возглавил Эдуард Хегер, а Матович занял посты вице-премьера и главы Минфина.
"Очень жаль, что некоторые глупцы отпугнули (от вакцинации "Спутником V". — Прим. ред.) сотни тысяч людей, которые хотели сделать прививки именно этим препаратом. В результате эти люди могут вообще не вакцинироваться", — отметил Матович, добавив, что в результате такой кампании "Спутник V" в Словакии постигла та же участь, что и вакцину AstraZeneca.
Из-за различных проволочек регистрация на вакцинацию "Спутником V" началась в Словакии лишь 7 июня, когда большая часть населения страны или уже сделала прививки другими вакцинами или зарегистрировалась на них. В результате первую прививку российским препаратом сделали около 10,5 тысячи человек, еще 8,1 тысячи человек зарегистрировались на нее. Регистрация на вакцинацию "Спутником V" в республике была завершена 30 июня, поскольку срок годности закупленной партии вакцины заканчивается в июле.
"Несмотря ни на что, попытка привлечь к вакцинированию в Словакии препарат "Спутник V" оправдала себя. Точно, это того стоило", — подчеркнул вице-премьер.
Сам Матович на минувшей неделе сообщил, что он также зарегистрировался на прививку "Спутником V".
Представитель Минздрава республики 2 июля сообщила, что Россия купила у ведомства 160 тысяч доз неиспользованной вакцины "Спутник V". Российская сторона заплатит ту же цену, за которую продала Словакии вакцины, — 9,95 доллара за одну дозу.
 
Распространение коронавирусаИгорь МатовичВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийAstraZenecaСловакияВ мире
 
 
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