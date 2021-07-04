https://ria.ru/20210704/sochi-1739835100.html
В Сочи один человек погиб при падении деревьев из-за ветра
В Сочи один человек погиб при падении деревьев из-за ветра - РИА Новости, 04.07.2021
В Сочи один человек погиб при падении деревьев из-за ветра
Один человек, по предварительным данным, погиб, еще двое пострадали в Сочи при падении деревьев, поваленных сильными порывами ветра, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T18:57
2021-07-04T18:57
2021-07-04T21:00
россия
сочи
происшествия
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МОСКВА/СОЧИ, 4 июл - РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, погиб, еще двое пострадали в Сочи при падении деревьев, поваленных сильными порывами ветра, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В результате прохождения грозы (ветер порывами до 22 метров в секунду) произошло падение 10 деревьев, пострадали три человека, из них один погиб, информация уточняется", - сказал собеседник агентства.Как сообщает администрация города, один из пострадавших отправлен в больницу, второй оказался от госпитализации.По данным администрации Сочи, в городе было повалено 34 дерева. В Центральном районе образовались пробки, в некоторых сельских округах отключена электроэнергия. Для устранения стихийных последствий задействованы 50 человек и более 30 единиц техники.
https://ria.ru/20210704/uragan-1739838980.html
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россия, сочи, происшествия
В Сочи один человек погиб при падении деревьев из-за ветра
18:57 04.07.2021 (обновлено: 21:00 04.07.2021)
В Сочи один человек погиб, двое пострадали при падении деревьев из-за ветра