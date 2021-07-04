https://ria.ru/20210704/sochi-1739835100.html

В Сочи один человек погиб при падении деревьев из-за ветра

В Сочи один человек погиб при падении деревьев из-за ветра - РИА Новости, 04.07.2021

В Сочи один человек погиб при падении деревьев из-за ветра

Один человек, по предварительным данным, погиб, еще двое пострадали в Сочи при падении деревьев, поваленных сильными порывами ветра, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T18:57

2021-07-04T18:57

2021-07-04T21:00

россия

сочи

происшествия

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МОСКВА/СОЧИ, 4 июл - РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, погиб, еще двое пострадали в Сочи при падении деревьев, поваленных сильными порывами ветра, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В результате прохождения грозы (ветер порывами до 22 метров в секунду) произошло падение 10 деревьев, пострадали три человека, из них один погиб, информация уточняется", - сказал собеседник агентства.Как сообщает администрация города, один из пострадавших отправлен в больницу, второй оказался от госпитализации.По данным администрации Сочи, в городе было повалено 34 дерева. В Центральном районе образовались пробки, в некоторых сельских округах отключена электроэнергия. Для устранения стихийных последствий задействованы 50 человек и более 30 единиц техники.

https://ria.ru/20210704/uragan-1739838980.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сочи, происшествия