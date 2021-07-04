https://ria.ru/20210704/slichenko-1739825853.html

Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище

Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 04.07.2021

Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста СССР, худрука цыганского театра "Ромэн" Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости один из... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T17:01

2021-07-04T17:01

2021-07-04T17:01

культура

умер николай сличенко

театр

ромэн

николай сличенко

москва

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Народного артиста СССР, худрука цыганского театра "Ромэн" Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости один из присутствующих на прощании.Сличенко скончался 2 июля на 87-м году жизни."Похоронили", - сказал собеседник агентства.Ранее в театре "Ромэн" состоялась церемония прощания с артистом, на которой присутствовали его друзья, коллеги и поклонники творчества.Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгородской области. С 1951 года был актером цыганского театра "Ромэн", в 1972 году окончил высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил коллектив театра. Снимался в фильмах "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс" и других.

https://ria.ru/20210702/slichenko-1739620448.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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