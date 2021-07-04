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Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище
Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 04.07.2021
Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста СССР, худрука цыганского театра "Ромэн" Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости один из... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T17:01
2021-07-04T17:01
2021-07-04T17:01
культура
умер николай сличенко
театр
ромэн
николай сличенко
москва
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Народного артиста СССР, худрука цыганского театра "Ромэн" Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости один из присутствующих на прощании.Сличенко скончался 2 июля на 87-м году жизни."Похоронили", - сказал собеседник агентства.Ранее в театре "Ромэн" состоялась церемония прощания с артистом, на которой присутствовали его друзья, коллеги и поклонники творчества.Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгородской области. С 1951 года был актером цыганского театра "Ромэн", в 1972 году окончил высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил коллектив театра. Снимался в фильмах "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс" и других.
https://ria.ru/20210702/slichenko-1739620448.html
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умер николай сличенко, театр, ромэн , николай сличенко, москва
Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста СССР Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище