https://ria.ru/20210704/slichenko-1739797818.html

В театре "Ромэн" простились с Николаем Сличенко

В театре "Ромэн" простились с Николаем Сличенко - РИА Новости, 04.07.2021

В театре "Ромэн" простились с Николаем Сличенко

Прощание с народным артистом СССР Николаем Сличенко проходит в Московском цыганском театре "Ромэн", художественным руководителем которого он был, проститься с... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T11:10

2021-07-04T11:10

2021-07-04T16:56

умер николай сличенко

культура

театр

ромэн

николай сличенко

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Прощание с народным артистом СССР Николаем Сличенко проходит в Московском цыганском театре "Ромэн", художественным руководителем которого он был, проститься с артистом пришли его коллеги и поклонники, сообщили РИА Новости в театре.Сличенко скончался второго июля на 87-м году жизни.В день прощания в холле театра разместили портреты Сличенко, в зале играет цыганская музыка, добавили в театре.Ранее сообщалось, что артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгородской области. С 1951 года был актером цыганского театра "Ромэн", в 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил коллектив театра. Снимался в фильмах "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс" и других.

https://ria.ru/20210702/slichenko-1739620448.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер николай сличенко, театр, ромэн , николай сличенко