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В театре "Ромэн" простились с Николаем Сличенко
В театре "Ромэн" простились с Николаем Сличенко - РИА Новости, 04.07.2021
В театре "Ромэн" простились с Николаем Сличенко
Прощание с народным артистом СССР Николаем Сличенко проходит в Московском цыганском театре "Ромэн", художественным руководителем которого он был, проститься с... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T11:10
2021-07-04T11:10
2021-07-04T16:56
умер николай сличенко
культура
театр
ромэн
николай сличенко
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Прощание с народным артистом СССР Николаем Сличенко проходит в Московском цыганском театре "Ромэн", художественным руководителем которого он был, проститься с артистом пришли его коллеги и поклонники, сообщили РИА Новости в театре.Сличенко скончался второго июля на 87-м году жизни.В день прощания в холле театра разместили портреты Сличенко, в зале играет цыганская музыка, добавили в театре.Ранее сообщалось, что артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгородской области. С 1951 года был актером цыганского театра "Ромэн", в 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил коллектив театра. Снимался в фильмах "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс" и других.
https://ria.ru/20210702/slichenko-1739620448.html
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умер николай сличенко, театр, ромэн , николай сличенко
В театре "Ромэн" простились с Николаем Сличенко
11:10 04.07.2021 (обновлено: 16:56 04.07.2021)
Прощание с народным артистом СССР Николаем Сличенко прошло в Московском театре "Ромэн"