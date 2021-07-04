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Песков рассказал, о чем шутили в аппаратной во время прямой линии Путина

Песков рассказал, о чем шутили в аппаратной во время прямой линии Путина - РИА Новости, 04.07.2021

Песков рассказал, о чем шутили в аппаратной во время прямой линии Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что во время прямой линии с Владимиром Путиным в аппаратной звучали шутки насчет того, что президент... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T14:30

2021-07-04T14:30

2021-07-04T14:37

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

владимир соловьев (телеведущий)

черное море

дмитрий песков

владимир путин

сша

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что во время прямой линии с Владимиром Путиным в аппаратной звучали шутки насчет того, что президент сможет озвучить даже сведения о пилотах американского самолета-разведчика, который участвовал в провокации с британским эсминцем Defender.В студии программы "Москва. Кремль. Путин" в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале "Россия" представитель Кремля упомянул, что президент, говоря о провокации в Черном море во время недавней прямой линии, упомянул не только о деталях инцидента, но и назвал хвостовой номер этого самолета.На прошлой неделе Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия - США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России - это касается реальных жизненных интересов страны и народа.

https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html

россия

черное море

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, владимир соловьев (телеведущий), черное море, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика