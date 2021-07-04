Песков рассказал, о чем шутили в аппаратной во время прямой линии Путина
14:30 04.07.2021 (обновлено: 14:37 04.07.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Пресс-секретарь Песков рассказал, о чем шутили в аппаратной во время прямой линии с Путиным
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что во время прямой линии с Владимиром Путиным в аппаратной звучали шутки насчет того, что президент сможет озвучить даже сведения о пилотах американского самолета-разведчика, который участвовал в провокации с британским эсминцем Defender.
В студии программы "Москва. Кремль. Путин" в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале "Россия" представитель Кремля упомянул, что президент, говоря о провокации в Черном море во время недавней прямой линии, упомянул не только о деталях инцидента, но и назвал хвостовой номер этого самолета.
"Мы даже, когда сидели в аппаратной во время прямой линии, кто-то в аппаратной даже стал шутить, что сейчас президент назовет имя, фамилию, отчество пилотов этого самолета и адрес проживания", - отметил Песков.
На прошлой неделе Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия - США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России - это касается реальных жизненных интересов страны и народа.