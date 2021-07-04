https://ria.ru/20210704/shtorm-1739849231.html

Российский турист утонул в Гагре во время шторма

Российский турист утонул в Гагре во время шторма - РИА Новости, 05.07.2021

Российский турист утонул в Гагре во время шторма

Российский турист из Саратова утонул во время шторма в Гагре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Абхазии. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-04T22:48

2021-07-04T22:48

2021-07-05T07:34

гагра

мчс абхазии

абхазия

сухум

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/148120/58/1481205807_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_f49cbeb0d90fe91f88a0d70411d471a5.jpg

СУХУМ, 4 июл - РИА Новости. Российский турист из Саратова утонул во время шторма в Гагре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Абхазии."Житель Саратова Павел Данков утонул сегодня в Гагре во время шторма", - сказал представитель ведомства.Турист утонул на глазах у людей, находившихся на пляже, которые из-за сильного шторма не смогли оказать ему помощь, уточнил собеседник агентства. Поиски 42-летнего Данкова пока еще не начались.В воскресенье вечером сильный ураган снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии. Сотрудники МЧС и военнослужащие минобороны республики ликвидируют последствия стихийного бедствия. Большая часть республики и Сухум оказались без света и воды.

https://ria.ru/20210704/sochi-1739835100.html

гагра

абхазия

сухум

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гагра, мчс абхазии, абхазия, сухум, в мире