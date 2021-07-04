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Российский турист утонул в Гагре во время шторма
Российский турист утонул в Гагре во время шторма - РИА Новости, 05.07.2021
Российский турист утонул в Гагре во время шторма
Российский турист из Саратова утонул во время шторма в Гагре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Абхазии. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-04T22:48
2021-07-04T22:48
2021-07-05T07:34
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СУХУМ, 4 июл - РИА Новости. Российский турист из Саратова утонул во время шторма в Гагре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Абхазии."Житель Саратова Павел Данков утонул сегодня в Гагре во время шторма", - сказал представитель ведомства.Турист утонул на глазах у людей, находившихся на пляже, которые из-за сильного шторма не смогли оказать ему помощь, уточнил собеседник агентства. Поиски 42-летнего Данкова пока еще не начались.В воскресенье вечером сильный ураган снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев в разных частях Абхазии. Сотрудники МЧС и военнослужащие минобороны республики ликвидируют последствия стихийного бедствия. Большая часть республики и Сухум оказались без света и воды.
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гагра, мчс абхазии, абхазия, сухум, в мире
Российский турист утонул в Гагре во время шторма
22:48 04.07.2021 (обновлено: 07:34 05.07.2021)
Российский турист утонул в Гагре во время шторма