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Число погибших при крушении филиппинского самолета выросло до 45

Число погибших при крушении филиппинского самолета выросло до 45 - РИА Новости, 04.07.2021

Число погибших при крушении филиппинского самолета выросло до 45

Число жертв крушения военного самолета на юго-западе Филиппин увеличилось до 45, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на заявление министерства обороны РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T15:07

2021-07-04T15:07

2021-07-04T16:50

крушение военного самолета на филиппинах

филиппины

происшествия

в мире

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Число жертв крушения военного самолета на юго-западе Филиппин увеличилось до 45, сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на заявление министерства обороны страны.Согласно последним данным, погибли 42 человека на борту самолета и еще три на земле. Сообщается, что живыми на месте крушения были найдены 49 военнослужащих, поисковая операция продолжается в районе падения судна.Военно-транспортный самолет С-130 ВВС Филиппин разбился при попытке приземлиться на острове Холо в провинции Сулу. Как заявил начальник штаба вооруженных сил страны генерал Сирилито Собехана, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу. Министр обороны Делфин Лорензана сообщал, что, по предварительным данным, на борту были 92 человека, включая восьмерых членов экипажа.

филиппины

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2021

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Крушение военного самолета на Филиппинах. Кадры очевидца На Филиппинах при попытке посадки разбился военный самолет C-130. На борту находились 85 человек. По информации ABS-CBN News, не менее 40 из них удалось спасти. 2021-07-04T15:07 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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