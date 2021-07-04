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Число погибших при крушении филиппинского самолета выросло до 29

Число погибших при крушении филиппинского самолета выросло до 29 - РИА Новости, 04.07.2021

Число погибших при крушении филиппинского самолета выросло до 29

Число погибших при крушении военного-транспортного самолета на юго-западе Филиппин увеличилось до 29, сообщило Франс Пресс со ссылкой на местных чиновников. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T12:48

2021-07-04T12:48

2021-07-04T13:26

крушение военного самолета на филиппинах

филиппины

происшествия

в мире

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Число погибших при крушении военного-транспортного самолета на юго-западе Филиппин увеличилось до 29, сообщило Франс Пресс со ссылкой на местных чиновников.По данным собеседников агентства, 50 человек получили травмы, судьба еще 17 остается неизвестной.Самолет С-130 разбился при приземлении на острове Холо в провинции Сулу. Как заявил начальник штаба Вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, борт промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы.Министр обороны страны Делфин Лорензана сообщал, что, по предварительным данным, на борту находились 92 человека, включая восьмерых членов экипажа.

филиппины

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Крушение военного самолета на Филиппинах. Кадры очевидца На Филиппинах при попытке посадки разбился военный самолет C-130. На борту находились 85 человек. По информации ABS-CBN News, не менее 40 из них удалось спасти. 2021-07-04T12:48 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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