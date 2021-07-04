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Число погибших при крушении филиппинского самолета выросло до 29
Число погибших при крушении филиппинского самолета выросло до 29 - РИА Новости, 04.07.2021
Число погибших при крушении филиппинского самолета выросло до 29
Число погибших при крушении военного-транспортного самолета на юго-западе Филиппин увеличилось до 29, сообщило Франс Пресс со ссылкой на местных чиновников. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T12:48
2021-07-04T12:48
2021-07-04T13:26
крушение военного самолета на филиппинах
филиппины
происшествия
в мире
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Число погибших при крушении военного-транспортного самолета на юго-западе Филиппин увеличилось до 29, сообщило Франс Пресс со ссылкой на местных чиновников.По данным собеседников агентства, 50 человек получили травмы, судьба еще 17 остается неизвестной.Самолет С-130 разбился при приземлении на острове Холо в провинции Сулу. Как заявил начальник штаба Вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, борт промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы.Министр обороны страны Делфин Лорензана сообщал, что, по предварительным данным, на борту находились 92 человека, включая восьмерых членов экипажа.
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РИА Новости
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Крушение военного самолета на Филиппинах. Кадры очевидца
На Филиппинах при попытке посадки разбился военный самолет C-130. На борту находились 85 человек. По информации ABS-CBN News, не менее 40 из них удалось спасти.
2021-07-04T12:48
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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Число погибших при крушении филиппинского самолета выросло до 29
12:48 04.07.2021 (обновлено: 13:26 04.07.2021)
На месте крушения военно-транспортного самолета на Филиппинах обнаружили 29 тел погибших