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В Казахстане упал самолет Ан-2, обоих пилотов доставили в больницу
В Казахстане упал самолет Ан-2, обоих пилотов доставили в больницу - РИА Новости, 04.07.2021
В Казахстане упал самолет Ан-2, обоих пилотов доставили в больницу
В Казахстане упал самолет Ан-2, двоих находившихся на борту пилотов госпитализировали, сообщило в воскресенье МЧС республики. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T07:46
2021-07-04T07:46
2021-07-04T07:50
нур-султан
ан-2
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кызылорда
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 4 июл — РИА Новости. В Казахстане упал самолет Ан-2, двоих находившихся на борту пилотов госпитализировали, сообщило в воскресенье МЧС республики.По данным ведомства, четвертого июля около 07.00 (04.00 мск) в 12 километрах от села Караултобе в Кызылординской области при обработке рисовых полей упал самолет Ан-2."Через несколько километров после взлета из-за технических неисправностей при вынужденной посадке (самолет. — Прим. ред.) упал прямо на поле. На борту находились два пилота, 1954 и 1967 годов рождения. Они доставлены в больницу", — говорится в сообщении МЧС.В ведомстве уточнили, что по предварительным данным, состояние пилотов оценивается как удовлетворительное.Самолет принадлежит ТОО "Илиса".
https://ria.ru/20210703/samolet-1739765647.html
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нур-султан, ан-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кызылорда, казахстан
В Казахстане упал самолет Ан-2, обоих пилотов доставили в больницу
07:46 04.07.2021 (обновлено: 07:50 04.07.2021)
В Казахстане упал самолет Ан-2, обоих пилотов доставили в больницу