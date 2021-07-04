https://ria.ru/20210704/samolet-1739786661.html

В Казахстане упал самолет Ан-2, обоих пилотов доставили в больницу

В Казахстане упал самолет Ан-2, обоих пилотов доставили в больницу - РИА Новости, 04.07.2021

В Казахстане упал самолет Ан-2, обоих пилотов доставили в больницу

В Казахстане упал самолет Ан-2, двоих находившихся на борту пилотов госпитализировали, сообщило в воскресенье МЧС республики. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T07:46

2021-07-04T07:46

2021-07-04T07:50

нур-султан

ан-2

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кызылорда

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 4 июл — РИА Новости. В Казахстане упал самолет Ан-2, двоих находившихся на борту пилотов госпитализировали, сообщило в воскресенье МЧС республики.По данным ведомства, четвертого июля около 07.00 (04.00 мск) в 12 километрах от села Караултобе в Кызылординской области при обработке рисовых полей упал самолет Ан-2."Через несколько километров после взлета из-за технических неисправностей при вынужденной посадке (самолет. — Прим. ред.) упал прямо на поле. На борту находились два пилота, 1954 и 1967 годов рождения. Они доставлены в больницу", — говорится в сообщении МЧС.В ведомстве уточнили, что по предварительным данным, состояние пилотов оценивается как удовлетворительное.Самолет принадлежит ТОО "Илиса".

https://ria.ru/20210703/samolet-1739765647.html

нур-султан

кызылорда

казахстан

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нур-султан, ан-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кызылорда, казахстан