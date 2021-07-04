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В Казахстане упал самолет Ан-2, обоих пилотов доставили в больницу
В Казахстане упал самолет Ан-2, обоих пилотов доставили в больницу - РИА Новости, 04.07.2021
В Казахстане упал самолет Ан-2, обоих пилотов доставили в больницу
В Казахстане упал самолет Ан-2, двоих находившихся на борту пилотов госпитализировали, сообщило в воскресенье МЧС республики. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T07:46
2021-07-04T07:50
нур-султан
ан-2
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кызылорда
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 4 июл — РИА Новости. В Казахстане упал самолет Ан-2, двоих находившихся на борту пилотов госпитализировали, сообщило в воскресенье МЧС республики.По данным ведомства, четвертого июля около 07.00 (04.00 мск) в 12 километрах от села Караултобе в Кызылординской области при обработке рисовых полей упал самолет Ан-2."Через несколько километров после взлета из-за технических неисправностей при вынужденной посадке (самолет. — Прим. ред.) упал прямо на поле. На борту находились два пилота, 1954 и 1967 годов рождения. Они доставлены в больницу", — говорится в сообщении МЧС.В ведомстве уточнили, что по предварительным данным, состояние пилотов оценивается как удовлетворительное.Самолет принадлежит ТОО "Илиса".
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нур-султан, ан-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кызылорда, казахстан
В Казахстане упал самолет Ан-2, обоих пилотов доставили в больницу
07:46 04.07.2021 (обновлено: 07:50 04.07.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing

В Казахстане упал самолет Ан-2, обоих пилотов доставили в больницу

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НУР-СУЛТАН, 4 июл — РИА Новости. В Казахстане упал самолет Ан-2, двоих находившихся на борту пилотов госпитализировали, сообщило в воскресенье МЧС республики.
По данным ведомства, четвертого июля около 07.00 (04.00 мск) в 12 километрах от села Караултобе в Кызылординской области при обработке рисовых полей упал самолет Ан-2.
"Через несколько километров после взлета из-за технических неисправностей при вынужденной посадке (самолет. — Прим. ред.) упал прямо на поле. На борту находились два пилота, 1954 и 1967 годов рождения. Они доставлены в больницу", — говорится в сообщении МЧС.
В ведомстве уточнили, что по предварительным данным, состояние пилотов оценивается как удовлетворительное.
Самолет принадлежит ТОО "Илиса".
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Нур-СултанАн-2МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КызылордаКазахстан
 
 
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