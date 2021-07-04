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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210704/sammit-1739810009.html
На саммите Россия — США доминировал конструктивизм, заявил Песков
На саммите Россия — США доминировал конструктивизм, заявил Песков - РИА Новости, 04.07.2021
На саммите Россия — США доминировал конструктивизм, заявил Песков
"Конструктивизм" на саммите РФ-США в Женеве все-таки доминировал, но сразу поменять положение дел он не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T14:02
2021-07-04T14:06
саммит путина и байдена
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
женева (город)
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. "Конструктивизм" на саммите РФ-США в Женеве все-таки доминировал, но сразу поменять положение дел он не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Первое, это есть, конечно, очень сильная инерционность в межгосударственных делах. Тем более, что много государств ведомые, менее суверенные, и поэтому доведение до них этой атмосферы, конечно, потребует времени", - добавил он."Атмосфера Женевы, она все-таки была конструктивная, и все-таки она была больше ориентирована на диалог. Это не диалог единомышленников, скорее это диалог тех, кто по большому количеству вопросов имеет диаметрально противоположные позиции", - добавил Песков.
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джо байден, дмитрий песков, владимир путин, женева (город), в мире
На саммите Россия — США доминировал конструктивизм, заявил Песков
14:02 04.07.2021 (обновлено: 14:06 04.07.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве
 Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / POOL
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Атмосфера Женевы была конструктивная и ориентированная на диалог, заявили в Кремле

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. "Конструктивизм" на саммите РФ-США в Женеве все-таки доминировал, но сразу поменять положение дел он не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конструктивизм все-таки доминировал в Женеве. Может ли этот конструктивизм сразу поменять реальное положение дел? К сожалению, нет", - сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Первое, это есть, конечно, очень сильная инерционность в межгосударственных делах. Тем более, что много государств ведомые, менее суверенные, и поэтому доведение до них этой атмосферы, конечно, потребует времени", - добавил он.
"Атмосфера Женевы, она все-таки была конструктивная, и все-таки она была больше ориентирована на диалог. Это не диалог единомышленников, скорее это диалог тех, кто по большому количеству вопросов имеет диаметрально противоположные позиции", - добавил Песков.
Президент США Джо Байден на вилле Ла Гранж в Женеве во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
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Саммит Путина и БайденаДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинЖенева (город)В мире
 
 
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