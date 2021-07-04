На саммите Россия — США доминировал конструктивизм, заявил Песков
14:02 04.07.2021 (обновлено: 14:06 04.07.2021)
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве
Атмосфера Женевы была конструктивная и ориентированная на диалог, заявили в Кремле
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. "Конструктивизм" на саммите РФ-США в Женеве все-таки доминировал, но сразу поменять положение дел он не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конструктивизм все-таки доминировал в Женеве. Может ли этот конструктивизм сразу поменять реальное положение дел? К сожалению, нет", - сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Первое, это есть, конечно, очень сильная инерционность в межгосударственных делах. Тем более, что много государств ведомые, менее суверенные, и поэтому доведение до них этой атмосферы, конечно, потребует времени", - добавил он.
"Атмосфера Женевы, она все-таки была конструктивная, и все-таки она была больше ориентирована на диалог. Это не диалог единомышленников, скорее это диалог тех, кто по большому количеству вопросов имеет диаметрально противоположные позиции", - добавил Песков.