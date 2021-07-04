https://ria.ru/20210704/sammit-1739810009.html

На саммите Россия — США доминировал конструктивизм, заявил Песков

На саммите Россия — США доминировал конструктивизм, заявил Песков - РИА Новости, 04.07.2021

На саммите Россия — США доминировал конструктивизм, заявил Песков

"Конструктивизм" на саммите РФ-США в Женеве все-таки доминировал, но сразу поменять положение дел он не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T14:02

2021-07-04T14:02

2021-07-04T14:06

саммит путина и байдена

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

женева (город)

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. "Конструктивизм" на саммите РФ-США в Женеве все-таки доминировал, но сразу поменять положение дел он не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Первое, это есть, конечно, очень сильная инерционность в межгосударственных делах. Тем более, что много государств ведомые, менее суверенные, и поэтому доведение до них этой атмосферы, конечно, потребует времени", - добавил он."Атмосфера Женевы, она все-таки была конструктивная, и все-таки она была больше ориентирована на диалог. Это не диалог единомышленников, скорее это диалог тех, кто по большому количеству вопросов имеет диаметрально противоположные позиции", - добавил Песков.

https://ria.ru/20210619/diplomatiya-1737620232.html

женева (город)

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джо байден, дмитрий песков, владимир путин, женева (город), в мире