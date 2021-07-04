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В Госдуме предложили возмещать расходы россиян на ЖКХ
В Госдуме предложили возмещать расходы россиян на ЖКХ - РИА Новости, 04.07.2021
В Госдуме предложили возмещать расходы россиян на ЖКХ
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал о возможности компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг из федерального бюджета. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T19:40
2021-07-04T19:40
2021-07-04T20:33
россия
дмитрий ионин
тарифы
жкх
госдума рф
общество
экономика
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал о возможности компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг из федерального бюджета."Вопрос о том, чтобы упростить меры социальной поддержки, то есть прямые выплаты от государства на компенсацию оплаты за ЖКХ, либо <…> чтобы региональные власти снизили тарифы", — сказал он в беседе с URA.ru.Ионин назвал целесообразным введение меры поддержки, при которой для населения снижаются тарифы, а правительство самостоятельно подсчитывает "выпадающие" доходы энергетиков."Если за счет федерального бюджета просто снизить тарифы, потом энергетики придут доказывать правительству свои выпадающие доходы, это будет проще и понятнее", — заключил он.С 1 июля тарифы на коммунальные услуги в России в среднем повысились на 3,3 процента. В регионах тарифы индексируются с учетом местных особенностей, но не выше предельного уровня.
https://ria.ru/20210701/iyul-1739033877.html
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россия, дмитрий ионин, тарифы, жкх, госдума рф, общество, экономика
В Госдуме предложили возмещать расходы россиян на ЖКХ
19:40 04.07.2021 (обновлено: 20:33 04.07.2021)
Депутат Госдумы Ионин предложил компенсировать расходы россиян на ЖКХ