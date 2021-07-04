https://ria.ru/20210704/putin-1739813576.html
Песков рассказал, чем американский президент отличается от Путина
Песков рассказал, чем американский президент отличается от Путина - РИА Новости, 04.07.2021
Песков рассказал, чем американский президент отличается от Путина
Президент США обременен другими ветвями власти, а также зависим от позиции политистеблишмента, не допускающего конструктива в отношениях с Москвой, заявил... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T14:41
2021-07-04T14:41
2021-07-04T15:58
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Президент США обременен другими ветвями власти, а также зависим от позиции политистеблишмента, не допускающего конструктива в отношениях с Москвой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Байден же, считает представитель Кремля, не может в полной мере выступать за сближение с Россией."Максимум, что мы слышим, это то, что мы будем говорить с русскими там, где заключил он.
https://ria.ru/20210619/diplomatiya-1737620232.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика
Песков рассказал, чем американский президент отличается от Путина
14:41 04.07.2021 (обновлено: 15:58 04.07.2021)
Песков счел президента Байдена обремененным другими ветвями власти