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Песков рассказал, чем американский президент отличается от Путина
Песков рассказал, чем американский президент отличается от Путина - РИА Новости, 04.07.2021
Песков рассказал, чем американский президент отличается от Путина
Президент США обременен другими ветвями власти, а также зависим от позиции политистеблишмента, не допускающего конструктива в отношениях с Москвой, заявил... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T14:41
2021-07-04T15:58
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Президент США обременен другими ветвями власти, а также зависим от позиции политистеблишмента, не допускающего конструктива в отношениях с Москвой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Байден же, считает представитель Кремля, не может в полной мере выступать за сближение с Россией."Максимум, что мы слышим, это то, что мы будем говорить с русскими там, где заключил он.
https://ria.ru/20210619/diplomatiya-1737620232.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика
Песков рассказал, чем американский президент отличается от Путина
14:41 04.07.2021 (обновлено: 15:58 04.07.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL

Песков счел президента Байдена обремененным другими ветвями власти

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Президент США обременен другими ветвями власти, а также зависим от позиции политистеблишмента, не допускающего конструктива в отношениях с Москвой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Второе, это проблема, с которой неоднократно уже мы сталкивались. Дело в том, что президент Путин, он, когда он что-то говорит, он это и имеет в виду. И когда он это имеет в виду, он потом это реализует в жизнь, по возвращению домой", - сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Байден же, считает представитель Кремля, не может в полной мере выступать за сближение с Россией.
"Максимум, что мы слышим, это то, что мы будем говорить с русскими там, где заключил он.
Президент США Джо Байден на вилле Ла Гранж в Женеве во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
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