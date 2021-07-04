Песков рассказал, чем американский президент отличается от Путина

"Второе, это проблема, с которой неоднократно уже мы сталкивались. Дело в том, что президент Путин, он, когда он что-то говорит, он это и имеет в виду. И когда он это имеет в виду, он потом это реализует в жизнь, по возвращению домой", - сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".