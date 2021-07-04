https://ria.ru/20210704/poroshenko-1739806543.html

В Сети удивились состоянию Порошенко после матча Украина — Англия

В Сети удивились состоянию Порошенко после матча Украина — Англия - РИА Новости, 04.07.2021

В Сети удивились состоянию Порошенко после матча Украина — Англия

Пользователи Сети активно обсуждают выступление Петра Порошенко после проигрыша сборной Украины в матче с Англией на Евро-2020. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T13:02

2021-07-04T13:02

2021-07-04T14:26

украина

евро-2020

петр порошенко

англия

украина

в мире

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пользователи Сети активно обсуждают выступление Петра Порошенко после проигрыша сборной Украины в матче с Англией на Евро-2020.Комментаторы отметили несвязную речь бывшего украинского лидера."Бедняга, поседел как... Но не сдается и продолжает дяковать!" — подчеркнул один из них."Нравится мне этот юморист", — поделился другой.Выдвигались также предположения, что экс-президент был пьян."Он еле держится на ногах", — заметил другой."Гетьмана Порошенко срубило поражение нашей сборной", — написал болельщик Украины.Не обошли стороной и жену экс-президента Украины, которая стояла рядом с Порошенко, пока он произносил речь."Особенно смешно смотреть на жинку его. Как она делает вид любящей жены. Но получается плохо", — иронизирует другой читатель.Однако не все комментаторы были так жестко настроены. Многие поддержали бывшего главу страны."Красавчики, Петр Алексеевич. Сборная — молодцы, таких эмоций давно не было. Все впереди", — написал один.Накануне сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, разгромив команду Украины. Встреча 1/4 финала прошла в Риме и завершилась со счетом 4:0.

https://rsport.ria.ru/20210702/evro-1739662059.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210704/pushkov-1739804475.html

https://rsport.ria.ru/20210704/zelenskiy-1739781491.html

англия

украина

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украина, евро-2020, петр порошенко, англия, украина, в мире