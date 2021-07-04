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В Сети удивились состоянию Порошенко после матча Украина — Англия
В Сети удивились состоянию Порошенко после матча Украина — Англия - РИА Новости, 04.07.2021
В Сети удивились состоянию Порошенко после матча Украина — Англия
Пользователи Сети активно обсуждают выступление Петра Порошенко после проигрыша сборной Украины в матче с Англией на Евро-2020. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T13:02
2021-07-04T14:26
украина
евро-2020
петр порошенко
англия
украина
в мире
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пользователи Сети активно обсуждают выступление Петра Порошенко после проигрыша сборной Украины в матче с Англией на Евро-2020.Комментаторы отметили несвязную речь бывшего украинского лидера."Бедняга, поседел как... Но не сдается и продолжает дяковать!" — подчеркнул один из них."Нравится мне этот юморист", — поделился другой.Выдвигались также предположения, что экс-президент был пьян."Он еле держится на ногах", — заметил другой."Гетьмана Порошенко срубило поражение нашей сборной", — написал болельщик Украины.Не обошли стороной и жену экс-президента Украины, которая стояла рядом с Порошенко, пока он произносил речь."Особенно смешно смотреть на жинку его. Как она делает вид любящей жены. Но получается плохо", — иронизирует другой читатель.Однако не все комментаторы были так жестко настроены. Многие поддержали бывшего главу страны."Красавчики, Петр Алексеевич. Сборная — молодцы, таких эмоций давно не было. Все впереди", — написал один.Накануне сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, разгромив команду Украины. Встреча 1/4 финала прошла в Риме и завершилась со счетом 4:0.
https://rsport.ria.ru/20210702/evro-1739662059.html
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украина, евро-2020, петр порошенко, англия, украина, в мире

В Сети удивились состоянию Порошенко после матча Украина — Англия

13:02 04.07.2021 (обновлено: 14:26 04.07.2021)
 
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пользователи Сети активно обсуждают выступление Петра Порошенко после проигрыша сборной Украины в матче с Англией на Евро-2020.

" <…> Думаю, что сегодня был не лучший матч. Но мы с нашей сборной и в радости, и в поражении. Мы уверены, что главные победы впереди. Вся Украина сейчас болеет за футбольную сборную. Так, как мы болеем за сборную, желательно, чтоб так мы болели за Украину. Мы благодарим наших парней за наслаждение в прошлом матче с Швецией. Благодарим, пусть и за поражение, в первом матче, но это была настоящая борьба. <…> Мы двигаемся вперед. Вперед к победе!" — заключил он.

Комментаторы отметили несвязную речь бывшего украинского лидера.
"Бедняга, поседел как... Но не сдается и продолжает дяковать!" — подчеркнул один из них.
"Нравится мне этот юморист", — поделился другой.
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Выдвигались также предположения, что экс-президент был пьян.

"Ничего страшного. С горя выпил. Я тоже", — заступился один из комментаторов.

"Он еле держится на ногах", — заметил другой.
"Гетьмана Порошенко срубило поражение нашей сборной", — написал болельщик Украины.
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Не обошли стороной и жену экс-президента Украины, которая стояла рядом с Порошенко, пока он произносил речь.

"Парочка — Петрусь и Варварочка", — пошутил пользователь.

"Особенно смешно смотреть на жинку его. Как она делает вид любящей жены. Но получается плохо", — иронизирует другой читатель.
Однако не все комментаторы были так жестко настроены. Многие поддержали бывшего главу страны.
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"Красавчики, Петр Алексеевич. Сборная — молодцы, таких эмоций давно не было. Все впереди", — написал один.

"Это президент, который не спал всю ночь, переживал вместе с народом за нашу сборную. Единственный, при котором мне не было стыдно, что я за него голосовала!" — заключила болельщица.

Накануне сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2020, разгромив команду Украины. Встреча 1/4 финала прошла в Риме и завершилась со счетом 4:0.
 
УкраинаЕвро-2020Петр ПорошенкоАнглияУкраинаВ мире
 
 
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