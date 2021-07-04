https://ria.ru/20210704/polsha-1739457945.html

Самые "грязные" в Европе. Зачем Польша достраивает советский проект

Самые "грязные" в Европе. Зачем Польша достраивает советский проект - РИА Новости, 04.07.2021

Самые "грязные" в Европе. Зачем Польша достраивает советский проект

Из-за угольных электростанций Польшу признали одной из самых неэкологичных стран в ЕС. Игнорируя призывы Брюсселя перейти на зеленую энергетику, Варшава... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T08:00

2021-07-04T08:00

2021-07-04T18:12

россия

дональд трамп

чернобыльская аэс

евросоюз

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

польша

чехия

атомная энергетика

энергетика

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Из-за угольных электростанций Польшу признали одной из самых неэкологичных стран в ЕС. Игнорируя призывы Брюсселя перейти на зеленую энергетику, Варшава продолжает жечь уголь и хочет при этом отказаться от российского газа в пользу сжиженного американского, хотя СПГ — дорогой ресурс и поставлять его через океан непросто. Выход нашли в строительстве АЭС, проект которой подготовили еще польские коммунисты.Уйти от МосквыВаршава стремится сократить зависимость от российского газа с начала девяностых. Возобновляемые источники энергии — ветряные станции, солнечные батареи, гидроэнергетика и биотопливо — внедряют много лет. Тем не менее их доля в энергобалансе страны не превышает пяти процентов. На газ приходится в три раза больше. Ежегодное потребление — 19 миллиардов кубометров, из них около девяти поступает из России. Но Варшаву не устраивает изменчивость цены на голубое топливо. Москву регулярно обвиняют в завышении и грозят не продлевать истекающий в 2022-м договор. Альтернативным поставщиком поляки видят Вашингтон. Они уверены, что американский сжиженный газ обойдется на 30 процентов дешевле российского трубопроводного. Для импорта СПГ построили специальный терминал Свиноуйсьце. Мощность хаба превышает пять миллиардов кубометров в год, но пока поставки ограничиваются миллионом — слишком дорого. Запуская строительство, поляки не учли транспортные расходы, налоги, газификацию и доставку топлива потребителям. Минимальная стоимость сжиженных углеводородов к 2023-му обойдется Варшаве в 320 долларов за тысячу кубометров. Москва предлагает на 100 долларов дешевле. И все же поляки намерены отказаться от российского газа. Ветряки и энергия солнцаТреть объема ежегодно производимой электроэнергии потребляет промышленность. Жители используют четверть. Часть идет на экспорт в Чехию и Словакию. Но без дополнительных мощностей невозможно расширять масштаб отрасли. Угольные станции, вырабатывающие более 60 процентов электроэнергии, развивать нерентабельно — из-за вредных выбросов в атмосферу. Под вопросом и дальнейшее субсидирование угольной промышленности. К тому же членство в Евросоюзе предполагает переход на экологически чистые источники. Снизить зависимость от угля поляки пытались за счет импорта атомной энергетики. Литва планировала возвести АЭС в городе Висагинас, и Варшава подключилась к проекту. Но идею так и не реализовали. Авария на японской станции "Фукусима" в 2011-м снизила интерес к производству ядерной энергии. В соседней Белоруссии, наоборот, началось строительство Островецкой АЭС. Польша не исключала, что компенсирует закрытие угольных шахт импортом электроэнергии у Минска. Но палки в колеса вставили литовцы: едва "Росатом", получивший подряд, приступил к работе, Вильнюс заговорил о радиации. Варшава решила возвести атомную станцию самостоятельно. Мирный атом по-польскиПоляки загорелись идеей АЭС еще в 50-е годы. Коммунисты считали, что мирный атом ускорит индустриализацию. Физики-ядерщики предложили построить станцию возле Гданьска недалеко от Жарновец. Но проект забросили. Вспомнили о нем в восьмидесятые годы. Станцию почти возвели, однако помешала авария в Чернобыле. Потом Союз распался. Недостроенный объект заморозили. Но вновь к нему вернулись. Доводом в его пользу стал и отказ Германии от атомной энергетики в 2010-м. Поляки расценили это как возможность стать экспортером электроэнергии. Но немцам планы соседей на атомную станцию не понравились — партия "Зеленые" увидела в этом угрозу безопасности ФРГ. Несмотря на критику, польские власти разработали национальную программу развития атомной энергетики. Станцию планировали достроить в 2020-м. Но сроки сдвигали: тянули с разрешением, долго спорили о мощностях реакторов и подрядчиках. Консенсуса не было и в обществе. При Дональде Трампе заключили соглашение о строительстве американцами шести реакторов в Польше, однако смена администрации в Белом доме снова застопорила проект. Из закромов коммунистов"Полагаться на уголь нельзя не только из-за экологии. Угольные ТЭС нуждаются в модернизации. А вложения в ремонт бессмысленны, учитывая мировую тенденцию. Только АЭС может обеспечить страну необходимыми объемами энергоресурсов", — объясняет польский политолог Михал Патрик Садловский. Он призывает не зацикливаться на мирном атоме и обратить внимание на альтернативные источники энергетики: "Нужно строить больше ветряных станций, вводить солнечные батареи, развивать ГЭС. Это способ диверсифицировать энергопотребление. Пока же ситуация такова — мы говорим о возведении АЭС, критикуем "Северный поток — 2", но продолжаем закупать российский газ". В восьмидесятые поляки отказались достроить АЭС "Жарновец" из-за неприятия коммунизма. "Сегодняшние власти по-прежнему критично настроены к социалистическому периоду. Но отвергая его, они забывают — именно коммунисты первыми предложили Польше развивать мирный атом", — отмечает Садловский. От энергетики к политике"Дело не только в том, что уголь серьезно загрязняет атмосферу. Модернизация станций позволяет сократить вредные выбросы. Но в Польше и уголь на исходе. А закупать его можно только в России. Снова зависимость от Москвы, и Варшава на это не пойдет. Проще свернуть производство", — рассуждает в беседе с РИА Новости специалист по ядерной энергетике и безопасности Павел Лузин. Эксперт признает преимущества альтернативных источников энергетики для экологии, но указывает — ветряные станции габаритные и зависимы от ветров. "АЭС компактнее и производит объемы, превышающие ветряки. Но атомные станции строить дороже и окупаются они не сразу. Поэтому логично развивать все направления".Атомная энергетика — это еще и возможность привлечь дополнительные инвестиции в промышленность, уверен специалист. "Если в Польше появится АЭС — это гарантия стабильной электроэнергии. Промышленники со всего мира еще активнее начнут переносить туда производства. Ко всему, у Варшавы есть амбиции стать крупным дата-центром или ИТ-хабом. Для этого нужны большие объемы электричества, и мирный атом решает этот вопрос", — говорит Лузин. Эксперт полагает, что Германия не создаст серьезных проблем для строительства польской АЭС: "Идею критикуют в основном немецкие зеленые. Но ФРГ нужны дополнительные объемы энергии. Франция, Бельгия не могут экспортировать мирный атом — используют для себя. Польша могла бы стать хорошим подспорьем и продавать немцам излишки". Но есть и минусы. Атомная энергетика — это зависимость от зарубежных технологий. Учитывая, что на возведение АЭС уходят десятилетия, важны и политические связи со страной-подрядчиком. Иначе проект превратится в долгострой.

https://ria.ru/20210419/pribaltika-1728568556.html

https://ria.ru/20210511/chekhiya-1730752756.html

https://ria.ru/20200214/1564667280.html

россия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, чернобыльская аэс, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", польша, чехия, атомная энергетика, энергетика