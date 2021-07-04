https://ria.ru/20210704/podtopleniya-1739841688.html

В Крыму допустили новые подтопления

В Крыму допустили новые подтопления - РИА Новости, 04.07.2021

В Крыму допустили новые подтопления

Глава администрации Бахчисарайского района Крыма Людмила Пучкова не исключает возможность повторения подтоплений территорий предстоящей ночью. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T20:13

2021-07-04T20:13

2021-07-04T20:13

подтопления в крыму

россия

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Глава администрации Бахчисарайского района Крыма Людмила Пучкова не исключает возможность повторения подтоплений территорий предстоящей ночью.В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и возможного схода селевых потоков. Ливневые дожди прошли в воскресенье во многих районах полуострова, наиболее сложная ситуация в Бахчисарайском районе, где выпала двухмесячная норма осадков. Там из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказалось более 60 домовладений. При этом синоптики прогнозируют новые осадки в ночь на понедельник."Мы не расходимся. Техника у нас возле каждого моста стоит. Ночью может что-то случиться. Силы МЧС все здесь и находятся во всеоружии", - сказала РИА Новости Пучкова.В региональном МЧС сообщили о сильных ливнях в семи районах республики."Прогноз по выпадению осадков подтвердился на всей территории Республики Крым. В период с 10.00 до 17.00 наибольшее количество осадков выпало на территории семи муниципальных образований", - говорится в сообщении.В частности, в Бахчисарайском районе выпало 113 миллиметров, Феодосии – 40 миллиметров, Красногвардейском, Симферопольском и Раздольненском районах – до 25 миллиметров, городских округах Ялта и Алушта – до 15 миллиметров, на горе Ай Петри – 41 миллиметр.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей.

россия

керчь

республика крым

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Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Крыму В зону подтопления из-за сильных осадков попали два села в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, уровень воды на некоторых участках достигал более полутора метров. Спасатели ликвидируют последствия непогоды на полуострове. 2021-07-04T20:13 true PT0M11S

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