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Десятки частных домов подтопило в Бахчисарайском районе Крыма
Десятки частных домов подтопило в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 04.07.2021
Десятки частных домов подтопило в Бахчисарайском районе Крыма
Более 50 частных домов подтопило в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, сообщил начальник Главного управления МЧС по республике Аркадий Ожигин. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T14:25
2021-07-04T16:24
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Более 50 частных домов подтопило в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, сообщил начальник Главного управления МЧС по республике Аркадий Ожигин."Произошло подтопление в населенном пункте Куйбышево. Прошла волна воды. Подтоплено более 50 частных домовладений. На месте работают спасатели. Совместно с органами местного самоуправления проводится работа по эвакуации населения из подтопленных домов", — сказал он, подчеркнув, что ситуация находится под контролем.Ожигин отметил, что ведомство наращивает группировку сил в этом районе. В населенных пунктах вдоль русла реки Бельбек организуют ночное дежурство. В свою очередь, советник главы республики по информационной политике Олег Крючков добавил, что спасатели начали строить дамбу у села Соколиное Бахчисарайского района.Кроме того, по его словам, в районе пещерного города Эски-Кермен оказались заблокированы шесть машин. Людей эвакуируют на автомобиле ГАЗ-66.Локальные подтопления есть и в Ялте, сообщила глава городской администрации Янина Павленко. По ее словам, в городе убирают засоры ливневок, пилят упавшие деревья, отводят воду от домов.В республике на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах начались сильные дожди, ожидается до 50 миллиметров осадков, возможен сход селевых потоков.В последние недели на полуостров регулярно приходит непогода. Так, мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи. Власти ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Обильные дожди повторились в Ялте через полторы недели, вызвав локальные подтопления.
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Дождь в Ялте и других районах Крыма привел к подтоплениям
Дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте и других районах Крыма
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республика крым

Десятки частных домов подтопило в Бахчисарайском районе Крыма

14:25 04.07.2021 (обновлено: 16:24 04.07.2021)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Более 50 частных домов подтопило в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, сообщил начальник Главного управления МЧС по республике Аркадий Ожигин.
"Произошло подтопление в населенном пункте Куйбышево. Прошла волна воды. Подтоплено более 50 частных домовладений. На месте работают спасатели. Совместно с органами местного самоуправления проводится работа по эвакуации населения из подтопленных домов", — сказал он, подчеркнув, что ситуация находится под контролем.
Ожигин отметил, что ведомство наращивает группировку сил в этом районе. В населенных пунктах вдоль русла реки Бельбек организуют ночное дежурство.
В свою очередь, советник главы республики по информационной политике Олег Крючков добавил, что спасатели начали строить дамбу у села Соколиное Бахчисарайского района.
Кроме того, по его словам, в районе пещерного города Эски-Кермен оказались заблокированы шесть машин. Людей эвакуируют на автомобиле ГАЗ-66.
Локальные подтопления есть и в Ялте, сообщила глава городской администрации Янина Павленко. По ее словам, в городе убирают засоры ливневок, пилят упавшие деревья, отводят воду от домов.
В республике на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах начались сильные дожди, ожидается до 50 миллиметров осадков, возможен сход селевых потоков.
В последние недели на полуостров регулярно приходит непогода. Так, мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи. Власти ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Обильные дожди повторились в Ялте через полторы недели, вызвав локальные подтопления.
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