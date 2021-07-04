https://ria.ru/20210704/peskov-1739809761.html

Песков высказался о ситуации с британским эсминцем Defender

Песков высказался о ситуации с британским эсминцем Defender - РИА Новости, 04.07.2021

Песков высказался о ситуации с британским эсминцем Defender

Британский эсминец Defender, нарушивший границы России в Черном море, - это инструмент провокации, с помощью таких ситуаций прощупываются слабые места в... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T13:59

2021-07-04T13:59

2021-07-04T14:30

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

владимир соловьев (телеведущий)

су-24м

черное море

дмитрий песков

владимир путин

сша

безопасность

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Британский эсминец Defender, нарушивший границы России в Черном море, - это инструмент провокации, с помощью таких ситуаций прощупываются слабые места в системах реагирования и отслеживания границы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Суть операций, подобных провокации с британским эсминцем Defender в Черном море, планируется у "старших товарищей за океаном", российская разведка знает, кто принимал решение в этой ситуации, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей за океаном", - сказал Песков в студии программы "Москва. Кремль. Путин" в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале "Россия".Дмитрий Песков также добавил, что он не сторонник обсуждения "сценариев судного дня", но при повторении ситуаций, подобных инциденту с британским эсминцем Defender, реакция России будет жесткой."Опять же, я все-таки не сторонник обсуждения таких сценариев судного дня. Но очевидно, что реакция будет, конечно же, жестка", - сказал Песков в студии программы "Москва. Кремль. Путин" в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале "Россия", отвечая на вопрос о реакции РФ на подобные провокации."А главное, как сказал президент, все-таки та информация, которую получил разведывательный самолет, это была не та информация, которую они собирались получить, это была та информация, которую российская сторона посчитала необходимым предоставить", - добавил представитель Кремля.На прошлой неделе Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия - США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России - это касается реальных жизненных интересов страны и народа.

https://ria.ru/20210702/intsident-1739517476.html

https://ria.ru/20210701/nato-1739333257.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html

россия

черное море

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, владимир соловьев (телеведущий), су-24м, черное море, дмитрий песков, владимир путин, сша, безопасность