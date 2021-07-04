https://ria.ru/20210704/papa-1739825380.html
Папа римский лег в больницу на операцию
Папа римский лег в больницу на операцию - РИА Новости, 04.07.2021
Папа римский лег в больницу на операцию
Папа Римский Франциск в воскресенье направился в римскую больницу "Джемелли", где ему проведут плановую операцию, сообщила служба печати Святого престола. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T16:51
2021-07-04T16:51
2021-07-04T16:54
религия и мировоззрение
религия
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
рим
ватикан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595925293_0:0:2608:1468_1920x0_80_0_0_438c4319a4b675a7064f0b8baf4e192e.jpg
РИМ, 4 июл - РИА Новости. Папа Римский Франциск в воскресенье направился в римскую больницу "Джемелли", где ему проведут плановую операцию, сообщила служба печати Святого престола.Понтифику предстоит хирургическое вмешательство на кишечнике в связи со стенозом, говорится в сообщении.По завершении операции, отмечается в коммюнике, будет опубликован медицинский бюллетень.
рим
ватикан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595925293_158:0:2483:1744_1920x0_80_0_0_300bdcf2b64d2e393d997eb62a2cbb2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), рим, ватикан
Папа римский лег в больницу на операцию
16:51 04.07.2021 (обновлено: 16:54 04.07.2021)
Папа римский Франциск лег в римскую больницу на операцию на кишечнике