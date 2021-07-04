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Религия и мировоззрение
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Папа римский лег в больницу на операцию
Папа римский лег в больницу на операцию - РИА Новости, 04.07.2021
Папа римский лег в больницу на операцию
Папа Римский Франциск в воскресенье направился в римскую больницу "Джемелли", где ему проведут плановую операцию, сообщила служба печати Святого престола. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T16:51
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религия и мировоззрение
религия
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
рим
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РИМ, 4 июл - РИА Новости. Папа Римский Франциск в воскресенье направился в римскую больницу "Джемелли", где ему проведут плановую операцию, сообщила служба печати Святого престола.Понтифику предстоит хирургическое вмешательство на кишечнике в связи со стенозом, говорится в сообщении.По завершении операции, отмечается в коммюнике, будет опубликован медицинский бюллетень.
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религия, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), рим, ватикан
Папа римский лег в больницу на операцию
16:51 04.07.2021 (обновлено: 16:54 04.07.2021)
 
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск в базилике Санта - Мария - ин - Арачели в Риме
Папа римский Франциск в базилике Санта - Мария - ин - Арачели в Риме - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia

Папа римский Франциск лег в римскую больницу на операцию на кишечнике

Читать ria.ru в
РИМ, 4 июл - РИА Новости. Папа Римский Франциск в воскресенье направился в римскую больницу "Джемелли", где ему проведут плановую операцию, сообщила служба печати Святого престола.
Понтифику предстоит хирургическое вмешательство на кишечнике в связи со стенозом, говорится в сообщении.
По завершении операции, отмечается в коммюнике, будет опубликован медицинский бюллетень.
 
Религия и мировоззрениеРелигияПапа РимскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)РимВатикан
 
 
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