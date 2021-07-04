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Папа римский лег в больницу на операцию

Папа римский лег в больницу на операцию - РИА Новости, 04.07.2021

Папа римский лег в больницу на операцию

Папа Римский Франциск в воскресенье направился в римскую больницу "Джемелли", где ему проведут плановую операцию, сообщила служба печати Святого престола. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T16:51

2021-07-04T16:51

2021-07-04T16:54

религия и мировоззрение

религия

папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

рим

ватикан

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РИМ, 4 июл - РИА Новости. Папа Римский Франциск в воскресенье направился в римскую больницу "Джемелли", где ему проведут плановую операцию, сообщила служба печати Святого престола.Понтифику предстоит хирургическое вмешательство на кишечнике в связи со стенозом, говорится в сообщении.По завершении операции, отмечается в коммюнике, будет опубликован медицинский бюллетень.

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религия, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), рим, ватикан