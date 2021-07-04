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Представители трех стран почтили память партизан на Кургане Дружбы

Представители трех стран почтили память партизан на Кургане Дружбы - РИА Новости, 04.07.2021

Представители трех стран почтили память партизан на Кургане Дружбы

РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T15:56

2021-07-04T15:56

2021-07-04T16:06

союзное государство

россия

великая отечественная война (1941-1945)

дмитрий мезенцев

латвия

белоруссия

общество

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев почтил память партизан Великой Отечественной войны вместе с участниками международной встречи ветеранов войны и партизанского движения России, Белоруссии и Латвии на Кургане Дружбы в Псковской области.Традиционная встреча на границе трех государств состоялась на Кургане Дружбы в воскресенье в 62-й раз."Неравнодушные искренние люди из года в год встречаются здесь, чтобы поклониться памяти партизан, солдат Красной Армии, принесших мир на землю Советского Союза и внесших особый вклад в освобождение Европы от фашизма. Нынешняя встреча имеет особое значение, потому что через столько лет после Победы мы слышим претензии к ветеранам, которые "не так воевали", "не так освобождали". С парламентских трибун ряда стран Европы слышим претензии в том, что мы "слишком много" говорим о войне. А как же иначе, если нашу историю и значение подвига старших поколений пытаются зачеркнуть и принизить?! Мы не будем с этим соглашаться", - привели в Постоянном комитете Союзного государства слова Мезенцева, обратившегося к участникам встречи.Он отметил важность того, чтобы молодые россияне понимали "масштаб героизма дедов и прадедов, которые не трусили и не сдавались".Встреча на Кургане Дружбы началась с заупокойной литии по погибшим в годы Великой Отечественной войны у часовни Сергия Радонежского. В память о подвигах воинов был зажжен традиционный партизанский Костер Дружбы. Участники трехсторонней встречи исполнили песни военных лет, обменялись корзинами цветов, чтобы возложить их к памятнику герою войны Марии Пынто в Себежском районе Псковской области в России, к монументу комсомольцам-подпольщикам деревни Прошки в Белоруссии и к памятнику партизану, Герою Советского Союза Иманту Судмалису в Латвии.Курган Дружбы был насыпан в июле 1959 года на границе трех республик в честь боевого содружества партизан России, Белоруссии и Латвии. Земля для него взята с могил партизан и воинов Красной армии, с мест гибели Александра Матросова, Клавдии Назаровой, Леонида Голикова, Марии Порываевой и других героев.

https://ria.ru/20210622/voyna-1737950657.html

россия

латвия

белоруссия

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россия, великая отечественная война (1941-1945), дмитрий мезенцев, латвия, белоруссия, общество