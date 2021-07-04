Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20210704/pamyat-1739819407.html
Представители трех стран почтили память партизан на Кургане Дружбы
Представители трех стран почтили память партизан на Кургане Дружбы - РИА Новости, 04.07.2021
Представители трех стран почтили память партизан на Кургане Дружбы
РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T15:56
2021-07-04T16:06
союзное государство
россия
великая отечественная война (1941-1945)
дмитрий мезенцев
латвия
белоруссия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596836175_0:86:1200:761_1920x0_80_0_0_a9415374a9a9b0bd0070ef88266f22b5.jpg
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев почтил память партизан Великой Отечественной войны вместе с участниками международной встречи ветеранов войны и партизанского движения России, Белоруссии и Латвии на Кургане Дружбы в Псковской области.Традиционная встреча на границе трех государств состоялась на Кургане Дружбы в воскресенье в 62-й раз."Неравнодушные искренние люди из года в год встречаются здесь, чтобы поклониться памяти партизан, солдат Красной Армии, принесших мир на землю Советского Союза и внесших особый вклад в освобождение Европы от фашизма. Нынешняя встреча имеет особое значение, потому что через столько лет после Победы мы слышим претензии к ветеранам, которые "не так воевали", "не так освобождали". С парламентских трибун ряда стран Европы слышим претензии в том, что мы "слишком много" говорим о войне. А как же иначе, если нашу историю и значение подвига старших поколений пытаются зачеркнуть и принизить?! Мы не будем с этим соглашаться", - привели в Постоянном комитете Союзного государства слова Мезенцева, обратившегося к участникам встречи.Он отметил важность того, чтобы молодые россияне понимали "масштаб героизма дедов и прадедов, которые не трусили и не сдавались".Встреча на Кургане Дружбы началась с заупокойной литии по погибшим в годы Великой Отечественной войны у часовни Сергия Радонежского. В память о подвигах воинов был зажжен традиционный партизанский Костер Дружбы. Участники трехсторонней встречи исполнили песни военных лет, обменялись корзинами цветов, чтобы возложить их к памятнику герою войны Марии Пынто в Себежском районе Псковской области в России, к монументу комсомольцам-подпольщикам деревни Прошки в Белоруссии и к памятнику партизану, Герою Советского Союза Иманту Судмалису в Латвии.Курган Дружбы был насыпан в июле 1959 года на границе трех республик в честь боевого содружества партизан России, Белоруссии и Латвии. Земля для него взята с могил партизан и воинов Красной армии, с мест гибели Александра Матросова, Клавдии Назаровой, Леонида Голикова, Марии Порываевой и других героев.
https://ria.ru/20210622/voyna-1737950657.html
россия
латвия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596836175_63:0:1130:800_1920x0_80_0_0_ca27cb144ce9414359115c7fd395f0b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, великая отечественная война (1941-1945), дмитрий мезенцев, латвия, белоруссия, общество

Представители трех стран почтили память партизан на Кургане Дружбы

15:56 04.07.2021 (обновлено: 16:06 04.07.2021)
 
© Фото : пресс-служба посольства РФ в БелоруссииПосол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Белоруссии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев почтил память партизан Великой Отечественной войны вместе с участниками международной встречи ветеранов войны и партизанского движения России, Белоруссии и Латвии на Кургане Дружбы в Псковской области.
Традиционная встреча на границе трех государств состоялась на Кургане Дружбы в воскресенье в 62-й раз.
"Неравнодушные искренние люди из года в год встречаются здесь, чтобы поклониться памяти партизан, солдат Красной Армии, принесших мир на землю Советского Союза и внесших особый вклад в освобождение Европы от фашизма. Нынешняя встреча имеет особое значение, потому что через столько лет после Победы мы слышим претензии к ветеранам, которые "не так воевали", "не так освобождали". С парламентских трибун ряда стран Европы слышим претензии в том, что мы "слишком много" говорим о войне. А как же иначе, если нашу историю и значение подвига старших поколений пытаются зачеркнуть и принизить?! Мы не будем с этим соглашаться", - привели в Постоянном комитете Союзного государства слова Мезенцева, обратившегося к участникам встречи.
Он отметил важность того, чтобы молодые россияне понимали "масштаб героизма дедов и прадедов, которые не трусили и не сдавались".
Встреча на Кургане Дружбы началась с заупокойной литии по погибшим в годы Великой Отечественной войны у часовни Сергия Радонежского. В память о подвигах воинов был зажжен традиционный партизанский Костер Дружбы. Участники трехсторонней встречи исполнили песни военных лет, обменялись корзинами цветов, чтобы возложить их к памятнику герою войны Марии Пынто в Себежском районе Псковской области в России, к монументу комсомольцам-подпольщикам деревни Прошки в Белоруссии и к памятнику партизану, Герою Советского Союза Иманту Судмалису в Латвии.
Курган Дружбы был насыпан в июле 1959 года на границе трех республик в честь боевого содружества партизан России, Белоруссии и Латвии. Земля для него взята с могил партизан и воинов Красной армии, с мест гибели Александра Матросова, Клавдии Назаровой, Леонида Голикова, Марии Порываевой и других героев.
Колонны бойцов движутся на фронт. Москва. 23 июня 1941 - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 08:00
"Немцы не ожидали": что творилось в первые часы Великой Отечественной
 
Союзное государствоРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Дмитрий МезенцевЛатвияБелоруссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Умер бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров
07:58Синоптики ожидают до плюс 27 градусов в Москве в понедельник
07:39В Приморье возбудили дело после того, как мужчина 17 часов пробыл в лифте
07:35NHK: спасатели в Японии извлекли мать с грудным ребенком из-под завалов
07:25Роспотребнадзор: почти половина россиян ведут нездоровый образ жизни
07:10На химзаводе в пригороде Бангкока прогремел мощный взрыв
06:54На Филиппинах завершилась поисковая операция после крушения самолета ВВС
06:37Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
06:14Во Флориде снесли сохранившуюся часть обрушившегося дома
06:07Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от коронавируса
05:19В Госдуме предложили способ снизить цены в России по советской системе
05:06Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости ВИЧ в России
04:53Инфекционист рассказал об особенностях COVID-19 у привитых
04:15Россиян предупредили о популярном летнем мошенничестве
04:03На месте оползня в Японии погибли три человека
04:01На Кубе с диагнозом COVID-19 изолировали более 150 туристов из России
03:55Постпред России при ООН назвал недопустимый сценарий увеличения Совбеза
03:33Россиянкам назвали правильный способ избавления от растяжек
03:31Броневик "Тайфун-ВДВ" получил уникальную 30-миллиметровую пушку
03:20Число жертв крушения самолета ВВС на Филиппинах достигло 50 человек
Лента новостейМолния