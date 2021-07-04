https://ria.ru/20210704/obstrel-1739849800.html

В Сирии сообщили об обстреле военной базы США

В Сирии сообщили об обстреле военной базы США - РИА Новости, 05.07.2021

В Сирии сообщили об обстреле военной базы США

Военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в Сирии подверглась в воскресенье обстрелу реактивными снарядами, сообщил телеканалу RT Arabic... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-04T23:06

2021-07-04T23:06

2021-07-05T00:54

сирийские демократические силы

дейр-эз-зор (мухафаза)

сирия

сша

в мире

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ДОХА, 4 июл — РИА Новости. Военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в Сирии подверглась в воскресенье обстрелу реактивными снарядами, сообщил телеканалу RT Arabic директор медиацентра арабо-курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) Фархад Шами."Два реактивных снаряда неизвестного происхождения упали на западную сторону месторождения Эль-Омар в Дейр-эз-Зоре, который находится под охраной сил СДС", — сказал Шами. По его данным, удар был нанесен с территории, где находятся позиции проиранских группировок.По его словам, жертв среди членов "Сирийских демократических сил" не было.О жертвах среди американских военнослужащих и разрушениях информации пока не поступало.Сирийские гражданские активисты также сообщили, что были слышны взрывы на нефтяном месторождении Эль-Омар, где также находится крупнейшая база международной коалиции, в результате падения снарядов, которые были запущены из пригорода населенного пункта Эль-Маядин к западу от реки Евфрат.Вашингтон, в свою очередь, опроверг эту информацию."Сообщения о том, что силы США в Сирии подверглись сегодня ракетному обстрелу, не соответствуют действительности", — написал в Twitter официальный представитель операции "Непоколебимая решимость" полковник Уэйн Маротто.Неделю назад была предпринята аналогичная ракетная атака по базе США на северо-востоке Сирии. Как сообщил тогда официальный представитель возглавляемой США Международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто, пострадавших в результате нападения не было.

https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html

https://ria.ru/20210704/siriya-1739810842.html

дейр-эз-зор (мухафаза)

сирия

сша

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сирийские демократические силы, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, сша, в мире