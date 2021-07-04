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В Сирии сообщили об обстреле военной базы США
В Сирии сообщили об обстреле военной базы США - РИА Новости, 05.07.2021
В Сирии сообщили об обстреле военной базы США
Военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в Сирии подверглась в воскресенье обстрелу реактивными снарядами, сообщил телеканалу RT Arabic... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-04T23:06
2021-07-05T00:54
сирийские демократические силы
дейр-эз-зор (мухафаза)
сирия
сша
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ДОХА, 4 июл — РИА Новости. Военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в Сирии подверглась в воскресенье обстрелу реактивными снарядами, сообщил телеканалу RT Arabic директор медиацентра арабо-курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) Фархад Шами."Два реактивных снаряда неизвестного происхождения упали на западную сторону месторождения Эль-Омар в Дейр-эз-Зоре, который находится под охраной сил СДС", — сказал Шами. По его данным, удар был нанесен с территории, где находятся позиции проиранских группировок.По его словам, жертв среди членов "Сирийских демократических сил" не было.О жертвах среди американских военнослужащих и разрушениях информации пока не поступало.Сирийские гражданские активисты также сообщили, что были слышны взрывы на нефтяном месторождении Эль-Омар, где также находится крупнейшая база международной коалиции, в результате падения снарядов, которые были запущены из пригорода населенного пункта Эль-Маядин к западу от реки Евфрат.Вашингтон, в свою очередь, опроверг эту информацию."Сообщения о том, что силы США в Сирии подверглись сегодня ракетному обстрелу, не соответствуют действительности", — написал в Twitter официальный представитель операции "Непоколебимая решимость" полковник Уэйн Маротто.Неделю назад была предпринята аналогичная ракетная атака по базе США на северо-востоке Сирии. Как сообщил тогда официальный представитель возглавляемой США Международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто, пострадавших в результате нападения не было.
https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html
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сирия
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сирийские демократические силы, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, сша, в мире
В Сирии сообщили об обстреле военной базы США
23:06 04.07.2021 (обновлено: 00:54 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума
Город Дума - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

В Сирии сообщили об обстреле военной базы США

Читать ria.ru в
ДОХА, 4 июл — РИА Новости. Военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в Сирии подверглась в воскресенье обстрелу реактивными снарядами, сообщил телеканалу RT Arabic директор медиацентра арабо-курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) Фархад Шами.
"Два реактивных снаряда неизвестного происхождения упали на западную сторону месторождения Эль-Омар в Дейр-эз-Зоре, который находится под охраной сил СДС", — сказал Шами. По его данным, удар был нанесен с территории, где находятся позиции проиранских группировок.
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По его словам, жертв среди членов "Сирийских демократических сил" не было.
О жертвах среди американских военнослужащих и разрушениях информации пока не поступало.
Сирийские гражданские активисты также сообщили, что были слышны взрывы на нефтяном месторождении Эль-Омар, где также находится крупнейшая база международной коалиции, в результате падения снарядов, которые были запущены из пригорода населенного пункта Эль-Маядин к западу от реки Евфрат.
Вашингтон, в свою очередь, опроверг эту информацию.
"Сообщения о том, что силы США в Сирии подверглись сегодня ракетному обстрелу, не соответствуют действительности", — написал в Twitter официальный представитель операции "Непоколебимая решимость" полковник Уэйн Маротто.
Неделю назад была предпринята аналогичная ракетная атака по базе США на северо-востоке Сирии. Как сообщил тогда официальный представитель возглавляемой США Международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто, пострадавших в результате нападения не было.
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