https://ria.ru/20210704/neptun-1739817430.html
Зеленский вспомнил об оружии для "уничтожения" Крымского моста
Зеленский вспомнил об оружии для "уничтожения" Крымского моста - РИА Новости, 04.07.2021
Зеленский вспомнил об оружии для "уничтожения" Крымского моста
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о завершении государственных испытаний и принятии на вооружение ракетного комплекса "Нептун". РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T15:32
2021-07-04T15:32
2021-07-04T15:32
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владимир зеленский
турция
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в мире
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Зеленский похвастался оружием, способным "уничтожить" Крымский мост
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о завершении государственных испытаний и принятии на вооружение ракетного комплекса "Нептун".Президент заявил, что Нептун якобы способен "противодействовать российской агрессии" в акватории Черного и Азовского морей". Полный текст его речи опубликован на официальном сайте главы государства.Зеленский также рассказал про будущие поставки турецких беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" на Украину и про обновление флота. По его словам, первый корпус корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года.Ранее Киев неоднократно заявлял о создании новой ракеты, которая, по словам украинских политиков, якобы способна "уничтожить Крымский мост".По словам профессора российской Академии военных наук Сергея Горбачева, ракета "Нептуна" — дозвуковая, легко сбиваемая и значительно устаревшая по современным меркам. А член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, со своей стороны, отмечал, что новое украинское оружие представляет собой версию советских Х-35. Он добавил, что "Нептун" следует расценивать как потенциальную опасность, однако Россия готова ей противостоять.
https://ria.ru/20210703/neptun-1739726027.html
https://ria.ru/20200912/ukraina-1577102825.html
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россия, владимир зеленский, турция, украина, в мире
Зеленский вспомнил об оружии для "уничтожения" Крымского моста
Зеленский рассказал о ракетном комплексе "Нептун" в День ВМС Украины