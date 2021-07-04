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В конгрессе США раскрыли главные уязвимые точки украинской армии
В конгрессе США раскрыли главные уязвимые точки украинской армии - РИА Новости, 04.07.2021
В конгрессе США раскрыли главные уязвимые точки украинской армии
Исследовательская служба конгресса США выяснила, что именно препятствует Украине провести военные реформы для достижения стандартов НАТО. Об этом пишет RT со... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T09:23
2021-07-04T09:42
россия
донбасс
вооруженные силы украины
нато
республика крым
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сша
украина
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Исследовательская служба конгресса США выяснила, что именно препятствует Украине провести военные реформы для достижения стандартов НАТО. Об этом пишет RT со ссылкой на официальный документ.По мнению американских экспертов, ВСУ оказались не готовы к началу конфликта в Донбассе в 2014 году из-за многолетнего халатного отношения и недостатка финансирования, однако к настоящему времени ситуация "значительно улучшилась" благодаря помощи со стороны НАТО и США.Тем не менее в службе указали на плохое состояние украинской военной техники.Американские специалисты также считают, что украинской армии пока не удалось создать прослойку профессионального младшего командного состава из-за кадровой текучки. Связано это с низкими зарплатами, нехваткой жилья для семей военнослужащих и образовательных возможностей. Кроме того, ВСУ понесли "серьезные потери" из-за событий в Донбассе, в частности это касается ВВС. По оценкам службы, большинство украинских самолетов и систем ПВО эксплуатируются более тридцати лет. Сложная ситуация складывается и с морскими силами, которые после возвращения Крыма в состав России "потеряли 70% судов и значительное число офицеров", заключили аналитики.Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года, однако весной напряженность усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ. По данным ООН, за семь лет погибли около 13 тысяч человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210628/nato-1738870261.html
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россия
донбасс
республика крым
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россия, донбасс, вооруженные силы украины, нато, республика крым, оон, сша, украина, в мире
В конгрессе США раскрыли главные уязвимые точки украинской армии
09:23 04.07.2021 (обновлено: 09:42 04.07.2021)
 
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine

В исследовательской службе конгресса США раскрыли главные уязвимые точки украинской армии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Исследовательская служба конгресса США выяснила, что именно препятствует Украине провести военные реформы для достижения стандартов НАТО. Об этом пишет RT со ссылкой на официальный документ.
По мнению американских экспертов, ВСУ оказались не готовы к началу конфликта в Донбассе в 2014 году из-за многолетнего халатного отношения и недостатка финансирования, однако к настоящему времени ситуация "значительно улучшилась" благодаря помощи со стороны НАТО и США.
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Тем не менее в службе указали на плохое состояние украинской военной техники.
"Несмотря на крупный объем оборонной промышленности и запасов вооружений, многие имеющиеся образцы техники устарели и нуждаются в существенном ремонте", — пояснили они, отметив, что большая часть таких вооружений представляет собой доработанные версии старых систем.
Американские специалисты также считают, что украинской армии пока не удалось создать прослойку профессионального младшего командного состава из-за кадровой текучки. Связано это с низкими зарплатами, нехваткой жилья для семей военнослужащих и образовательных возможностей.
Кроме того, ВСУ понесли "серьезные потери" из-за событий в Донбассе, в частности это касается ВВС. По оценкам службы, большинство украинских самолетов и систем ПВО эксплуатируются более тридцати лет.
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Сложная ситуация складывается и с морскими силами, которые после возвращения Крыма в состав России "потеряли 70% судов и значительное число офицеров", заключили аналитики.
Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года, однако весной напряженность усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ. По данным ООН, за семь лет погибли около 13 тысяч человек.
 
РоссияДонбассВооруженные силы УкраиныНАТОРеспублика КрымООНСШАУкраинаВ мире
 
 
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