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В конгрессе США раскрыли главные уязвимые точки украинской армии

В конгрессе США раскрыли главные уязвимые точки украинской армии - РИА Новости, 04.07.2021

В конгрессе США раскрыли главные уязвимые точки украинской армии

Исследовательская служба конгресса США выяснила, что именно препятствует Украине провести военные реформы для достижения стандартов НАТО. Об этом пишет RT со... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T09:23

2021-07-04T09:23

2021-07-04T09:42

россия

донбасс

вооруженные силы украины

нато

республика крым

оон

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Исследовательская служба конгресса США выяснила, что именно препятствует Украине провести военные реформы для достижения стандартов НАТО. Об этом пишет RT со ссылкой на официальный документ.По мнению американских экспертов, ВСУ оказались не готовы к началу конфликта в Донбассе в 2014 году из-за многолетнего халатного отношения и недостатка финансирования, однако к настоящему времени ситуация "значительно улучшилась" благодаря помощи со стороны НАТО и США.Тем не менее в службе указали на плохое состояние украинской военной техники.Американские специалисты также считают, что украинской армии пока не удалось создать прослойку профессионального младшего командного состава из-за кадровой текучки. Связано это с низкими зарплатами, нехваткой жилья для семей военнослужащих и образовательных возможностей. Кроме того, ВСУ понесли "серьезные потери" из-за событий в Донбассе, в частности это касается ВВС. По оценкам службы, большинство украинских самолетов и систем ПВО эксплуатируются более тридцати лет. Сложная ситуация складывается и с морскими силами, которые после возвращения Крыма в состав России "потеряли 70% судов и значительное число офицеров", заключили аналитики.Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года, однако весной напряженность усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ. По данным ООН, за семь лет погибли около 13 тысяч человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/nato-1738870261.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210618/nato-1737546959.html

россия

донбасс

республика крым

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, донбасс, вооруженные силы украины, нато, республика крым, оон, сша, украина, в мире