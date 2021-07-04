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"Роскосмос" разместит станцию обнаружения космического мусора в ЮАР
"Роскосмос" разместит станцию обнаружения космического мусора в ЮАР - РИА Новости, 04.07.2021
"Роскосмос" разместит станцию обнаружения космического мусора в ЮАР
Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") и Южноафриканское национальное космическое... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T19:56
2021-07-04T19:56
россия
юрий рой
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") и Южноафриканское национальное космическое агентство (САНСА) подписали контракт на размещение в ЮАР российского комплекса обнаружения космического мусора, сообщается на сайте госкорпорации."Станция предназначена для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов "космического мусора" на низких, средних и высоких околоземных орбитах. Она способна определять их угловые координаты и идентифицировать с объектами, внесенными в базу данных комплекса", - говорится в сообщении.Комплекс способен обнаруживать объекты на высотах от 120 до 40 тысяч километров по отраженному от тех солнечному свету.Комплекс в ЮАР станет вторым из четырех специализированных оптико-электронных комплексов, создаваемых для российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, отмечается в сообщении "Роскосмоса". Первый установлен в Бразилии.До этого в ЮАР Россией была установлена беззапросная измерительная система "Сажень-ТМ" от того же производителя.В ноябре 2020 года генеральный директор научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" Юрий Рой сообщил РИА Новости, что на ЮАР оказывалось давление с целью не допустить установки российской станции, но страна не поддалась на давление. Изначально станция обнаружения космического мусора должна была быть установлена еще в 2019 году.
https://ria.ru/20210630/kosmos-1739146634.html
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россия, юрий рой, космос - риа наука, роскосмос, юар
"Роскосмос" разместит станцию обнаружения космического мусора в ЮАР
19:56 04.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

"Роскосмос" разместит станцию обнаружения космического мусора в ЮАР

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") и Южноафриканское национальное космическое агентство (САНСА) подписали контракт на размещение в ЮАР российского комплекса обнаружения космического мусора, сообщается на сайте госкорпорации.
"Станция предназначена для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов "космического мусора" на низких, средних и высоких околоземных орбитах. Она способна определять их угловые координаты и идентифицировать с объектами, внесенными в базу данных комплекса", - говорится в сообщении.
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Комплекс способен обнаруживать объекты на высотах от 120 до 40 тысяч километров по отраженному от тех солнечному свету.
Комплекс в ЮАР станет вторым из четырех специализированных оптико-электронных комплексов, создаваемых для российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, отмечается в сообщении "Роскосмоса". Первый установлен в Бразилии.
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До этого в ЮАР Россией была установлена беззапросная измерительная система "Сажень-ТМ" от того же производителя.
В ноябре 2020 года генеральный директор научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" Юрий Рой сообщил РИА Новости, что на ЮАР оказывалось давление с целью не допустить установки российской станции, но страна не поддалась на давление. Изначально станция обнаружения космического мусора должна была быть установлена еще в 2019 году.
 
РоссияЮрий РойКосмос - РИА НаукаРоскосмосЮАР
 
 
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