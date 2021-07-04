https://ria.ru/20210704/maksim-1739832309.html

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы - РИА Новости, 04.07.2021

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Певица МакSим (Марина Абросимова) по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии, в сознание она не приходила, сообщила РИА Новости представитель артистки. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T18:20

2021-07-04T18:20

2021-07-04T19:15

шоубиз

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии, в сознание она не приходила, сообщила РИА Новости представитель артистки.Так она прокомментировала публикацию "Комсомольской правды", в которой духовник Абросимовой игумен Лука (Степанов) назвал слухами сообщения СМИ о том, что певица без сознания. Он заявил, что у нее "есть сознание". Как отметила собеседница агентства, игумен Лука действительно является духовником МакSим, но из комы певицу не выводили, она находится на ИВЛ.Абросимову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких более двух недель назад, все это время она находится в искусственной коме. При этом тест на коронавирус у нее показывал отрицательный результат.

https://ria.ru/20210704/maksim-1739825640.html

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2021

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коронавирус covid-19, россия, общество