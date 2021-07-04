https://ria.ru/20210704/maksim-1739832309.html
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы - РИА Новости, 04.07.2021
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Певица МакSим (Марина Абросимова) по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии, в сознание она не приходила, сообщила РИА Новости представитель артистки. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T18:20
2021-07-04T18:20
2021-07-04T19:15
шоубиз
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599237046_0:413:2048:1565_1920x0_80_0_0_3e8ef0d74c30953428aaf0d145a87cb1.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии, в сознание она не приходила, сообщила РИА Новости представитель артистки.Так она прокомментировала публикацию "Комсомольской правды", в которой духовник Абросимовой игумен Лука (Степанов) назвал слухами сообщения СМИ о том, что певица без сознания. Он заявил, что у нее "есть сознание". Как отметила собеседница агентства, игумен Лука действительно является духовником МакSим, но из комы певицу не выводили, она находится на ИВЛ.Абросимову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких более двух недель назад, все это время она находится в искусственной коме. При этом тест на коронавирус у нее показывал отрицательный результат.
https://ria.ru/20210704/maksim-1739825640.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599237046_0:221:2048:1757_1920x0_80_0_0_8cf64c5050807ff796b83755496b9efc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, общество
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
18:20 04.07.2021 (обновлено: 19:15 04.07.2021)
Представитель МакSим опровергла сообщения о том, что певица пришла в сознание