https://ria.ru/20210704/maksim-1739825640.html

Представительница МакSим ответила на сообщения о "миллионном лечении"

Представительница МакSим ответила на сообщения о "миллионном лечении" - РИА Новости, 04.07.2021

Представительница МакSим ответила на сообщения о "миллионном лечении"

Лечение певицы Марины Абросимовой (МакSим) не обходится в миллионы, заявила пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская в Instagram. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T16:57

2021-07-04T16:57

2021-07-04T20:24

шоубиз

яна богушевская

коронавирус covid-19

россия

макsим (марина абросимова)

новости культуры

шоу-бизнес

здоровье - общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Представительница МакSим высказалась о "миллионном лечении" певицы

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599237040_0:18:2048:1170_1920x0_80_0_0_6fbb265f11c16a14d4926ac645696f9a.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Лечение певицы Марины Абросимовой (МакSим) не обходится в миллионы, заявила пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская в Instagram.Так представительница певицы отреагировала на появившиеся в ряде СМИ сообщения о дорогостоящих процедурах и VIP-палате, в которой якобы находится МакSим."Это ложь. Марина не лежит в частной клинике за миллионы", — написала Богушевская у себя в Stories.Сейчас состояние Абросимовой оценивается как тяжелое. Ее подключили к аппарату ИВЛ, певица находится в искусственной коме. В официальной группе певицы во "ВКонтакте" сегодня также появилась информация, что в ее состоянии нет значительных изменений.

https://ria.ru/20210702/maksim-1739578757.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/maksim-1739040937.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яна богушевская, коронавирус covid-19, россия, макsим (марина абросимова), новости культуры, шоу-бизнес, здоровье - общество, москва, соцсети