https://ria.ru/20210704/maksim-1739825640.html
Представительница МакSим ответила на сообщения о "миллионном лечении"
Представительница МакSим ответила на сообщения о "миллионном лечении" - РИА Новости, 04.07.2021
Представительница МакSим ответила на сообщения о "миллионном лечении"
Лечение певицы Марины Абросимовой (МакSим) не обходится в миллионы, заявила пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская в Instagram. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T16:57
2021-07-04T16:57
2021-07-04T20:24
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москва
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Представительница МакSим высказалась о "миллионном лечении" певицы
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Лечение певицы Марины Абросимовой (МакSим) не обходится в миллионы, заявила пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская в Instagram.Так представительница певицы отреагировала на появившиеся в ряде СМИ сообщения о дорогостоящих процедурах и VIP-палате, в которой якобы находится МакSим."Это ложь. Марина не лежит в частной клинике за миллионы", — написала Богушевская у себя в Stories.Сейчас состояние Абросимовой оценивается как тяжелое. Ее подключили к аппарату ИВЛ, певица находится в искусственной коме. В официальной группе певицы во "ВКонтакте" сегодня также появилась информация, что в ее состоянии нет значительных изменений.
https://ria.ru/20210702/maksim-1739578757.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210629/maksim-1739040937.html
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яна богушевская, коронавирус covid-19, россия, макsим (марина абросимова), новости культуры, шоу-бизнес, здоровье - общество, москва, соцсети
Представительница МакSим ответила на сообщения о "миллионном лечении"
16:57 04.07.2021 (обновлено: 20:24 04.07.2021)
Представительница МакSим Богушевская заявила, что певицу не лечат в частной клинике за миллионы