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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210704/maksim-1739783519.html
Работница клиники, где лежит МакSим, рассказала о лечении певицы
Работница клиники, где лежит МакSим, рассказала о лечении певицы - РИА Новости, 04.07.2021
Работница клиники, где лежит МакSим, рассказала о лечении певицы
Подсобная работница клиники, в которой находится певица МакSим (Марина Абросимова), рассказала о лечении артистки. Видео разговора с сотрудницей показал... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T02:57
2021-07-04T02:57
россия
шоубиз
коронавирус covid-19
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Подсобная работница клиники, в которой находится певица МакSим (Марина Абросимова), рассказала о лечении артистки. Видео разговора с сотрудницей показал телеканал "НТВ".Ранее сообщалось, что Абросимова подключена к аппарату ИВЛ и находится в искусственной коме, при этом тесты на коронавирус у нее отрицательные.При этом женщина не смогла точно рассказать про диагноз певицы."Я говорю: "Корона?" Вроде, да. А может это и не корона. А тогда что?" — поделилась сотрудница.
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россия, коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова)
Работница клиники, где лежит МакSим, рассказала о лечении певицы
02:57 04.07.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим

Подсобная работница клиники, где находится певица МакSим, рассказала о лечении артистки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Подсобная работница клиники, в которой находится певица МакSим (Марина Абросимова), рассказала о лечении артистки. Видео разговора с сотрудницей показал телеканал "НТВ".
Ранее сообщалось, что Абросимова подключена к аппарату ИВЛ и находится в искусственной коме, при этом тесты на коронавирус у нее отрицательные.
"Завезли в премиум отделение. <…> Знаем, что лежит МакSим, привезли в плохом состоянии", — рассказала подсобная работница.
При этом женщина не смогла точно рассказать про диагноз певицы.
"Я говорю: "Корона?" Вроде, да. А может это и не корона. А тогда что?" — поделилась сотрудница.
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
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Врач предупредил, что грозит МакSим после ЭКМО
 
ШоубизРоссияКоронавирус COVID-19МакSим (Марина Абросимова)
 
 
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