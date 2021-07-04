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Работница клиники, где лежит МакSим, рассказала о лечении певицы
Работница клиники, где лежит МакSим, рассказала о лечении певицы - РИА Новости, 04.07.2021
Работница клиники, где лежит МакSим, рассказала о лечении певицы
Подсобная работница клиники, в которой находится певица МакSим (Марина Абросимова), рассказала о лечении артистки. Видео разговора с сотрудницей показал... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T02:57
2021-07-04T02:57
2021-07-04T02:57
россия
шоубиз
коронавирус covid-19
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Подсобная работница клиники, в которой находится певица МакSим (Марина Абросимова), рассказала о лечении артистки. Видео разговора с сотрудницей показал телеканал "НТВ".Ранее сообщалось, что Абросимова подключена к аппарату ИВЛ и находится в искусственной коме, при этом тесты на коронавирус у нее отрицательные.При этом женщина не смогла точно рассказать про диагноз певицы."Я говорю: "Корона?" Вроде, да. А может это и не корона. А тогда что?" — поделилась сотрудница.
https://radiosputnik.ria.ru/20210703/znamenitosti-1739739748.html
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россия, коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова)
Работница клиники, где лежит МакSим, рассказала о лечении певицы
Подсобная работница клиники, где находится певица МакSим, рассказала о лечении артистки