https://ria.ru/20210704/maksim-1739783519.html

Работница клиники, где лежит МакSим, рассказала о лечении певицы

Работница клиники, где лежит МакSим, рассказала о лечении певицы - РИА Новости, 04.07.2021

Работница клиники, где лежит МакSим, рассказала о лечении певицы

Подсобная работница клиники, в которой находится певица МакSим (Марина Абросимова), рассказала о лечении артистки. Видео разговора с сотрудницей показал... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T02:57

2021-07-04T02:57

2021-07-04T02:57

россия

шоубиз

коронавирус covid-19

макsим (марина абросимова)

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Подсобная работница клиники, в которой находится певица МакSим (Марина Абросимова), рассказала о лечении артистки. Видео разговора с сотрудницей показал телеканал "НТВ".Ранее сообщалось, что Абросимова подключена к аппарату ИВЛ и находится в искусственной коме, при этом тесты на коронавирус у нее отрицательные.При этом женщина не смогла точно рассказать про диагноз певицы."Я говорю: "Корона?" Вроде, да. А может это и не корона. А тогда что?" — поделилась сотрудница.

https://radiosputnik.ria.ru/20210703/znamenitosti-1739739748.html

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россия, коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова)