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Назван законный способ узнать местонахождение человека по номеру телефона
Назван законный способ узнать местонахождение человека по номеру телефона - РИА Новости, 04.07.2021
Назван законный способ узнать местонахождение человека по номеру телефона
Определить местонахождение другого человека позволяют услуги операторов "локатор" и радар", а также другие. Об этом агенству "Прайм" сообщил директор... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T05:06
2021-07-04T05:06
2021-07-04T05:27
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Определить местонахождение другого человека позволяют услуги операторов "локатор" и радар", а также другие. Об этом агенству "Прайм" сообщил директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.Он пояснил, что эти услуги — законный способ узнать о том, где находится другой человек, однако есть нюансы.Принцип работы таких услуг заключается в поиске нужных данных об устройстве, находящемся у пользователя по USSD-запросу.Кроме того, есть мессенджеры, способные предоставить информацию о местонахождении человека с помощью включенной опции "направить геолокацию". Помимо этого, существует услуга "родительский контроль", отслеживающая передвижения ребенка через операторов. Таким образом, объяснил собеседник агентства, для обнаружения пользователя можно обратиться к операторам.Кусков напомнил, что наряду с легальными программами и сервисами есть софт, устанавливающийся без разрешения, однако это незаконно.Угроза слежкиВ марте Научно-технический центр (НТЦ) ФГУП "Главный радиочастотный центр" обнародовал результаты исследования, показавшие увеличение риска слежки американских спецслужб за пользователями мессенджеров.В частности, в работе говорилось о последствиях изменений в условия использования и политику приватности в WhatsApp от 4 января 2021 года.Эксперты напомнили, что этот мессенджер, Facebook и Instagram подчиняются законам США, где компании обязаны предоставлять спецслужбам соответствующий доступ и ключи шифрования даже без специальных оснований, установленных законом.Помимо этого исследователи выразили опасения, что новая политика приватности также позволяет манипулировать мнением пользователей. Как поясняется в работе, основной риск в этой ситуации — возможность оператора "склеить" аккаунты пользователя в WhatsApp с его страницами в Facebook и Instagram, который также принадлежит Facebook. Образующийся в итоге уникальный профиль с большим количеством характеристик, как утверждают специалисты, позволит искусственному интеллекту просчитывать поведение пользователя и даже программировать его, воздействуя на присущие ему "триггеры".
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россия, facebook, смартфоны, whatsapp inc., денис кусков, сша, технологии
Назван законный способ узнать местонахождение человека по номеру телефона
05:06 04.07.2021 (обновлено: 05:27 04.07.2021)
Эксперт Денис Кусков назвал законные способы определить местоположение человека по телефону
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Определить местонахождение другого человека позволяют услуги операторов "локатор" и радар", а также другие. Об этом агенству "Прайм
" сообщил директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков
.
Он пояснил, что эти услуги — законный способ узнать о том, где находится другой человек, однако есть нюансы.
“Есть также так называемые программы-пеленгаторы, которые устанавливаются из магазина приложений, но они должны устанавливаться с разрешения владельца смартфона. Делая это без разрешения, вы совершаете противоправные действия”, — подчеркнул Кусков.
Принцип работы таких услуг заключается в поиске нужных данных об устройстве, находящемся у пользователя по USSD-запросу.
Кроме того, есть мессенджеры, способные предоставить информацию о местонахождении человека с помощью включенной опции "направить геолокацию". Помимо этого, существует услуга "родительский контроль", отслеживающая передвижения ребенка через операторов. Таким образом, объяснил собеседник агентства, для обнаружения пользователя можно обратиться к операторам.
Кусков напомнил, что наряду с легальными программами и сервисами есть софт, устанавливающийся без разрешения, однако это незаконно.
Угроза слежки
В марте Научно-технический центр (НТЦ) ФГУП "Главный радиочастотный центр" обнародовал результаты исследования, показавшие увеличение риска слежки американских спецслужб за пользователями мессенджеров.
В частности, в работе говорилось о последствиях изменений в условия использования и политику приватности в WhatsApp от 4 января 2021 года.
Эксперты напомнили, что этот мессенджер, Facebook и Instagram подчиняются законам США
, где компании обязаны предоставлять спецслужбам соответствующий доступ и ключи шифрования даже без специальных оснований, установленных законом.
"Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру", — подчеркнули специалисты.
Помимо этого исследователи выразили опасения, что новая политика приватности также позволяет манипулировать мнением пользователей. Как поясняется в работе, основной риск в этой ситуации — возможность оператора "склеить" аккаунты пользователя в WhatsApp с его страницами в Facebook и Instagram, который также принадлежит Facebook. Образующийся в итоге уникальный профиль с большим количеством характеристик, как утверждают специалисты, позволит искусственному интеллекту просчитывать поведение пользователя и даже программировать его, воздействуя на присущие ему "триггеры".