https://ria.ru/20210704/lokatsiya-1739784860.html

Назван законный способ узнать местонахождение человека по номеру телефона

Назван законный способ узнать местонахождение человека по номеру телефона - РИА Новости, 04.07.2021

Назван законный способ узнать местонахождение человека по номеру телефона

Определить местонахождение другого человека позволяют услуги операторов "локатор" и радар", а также другие. Об этом агенству "Прайм" сообщил директор... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T05:06

2021-07-04T05:06

2021-07-04T05:27

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Определить местонахождение другого человека позволяют услуги операторов "локатор" и радар", а также другие. Об этом агенству "Прайм" сообщил директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.Он пояснил, что эти услуги — законный способ узнать о том, где находится другой человек, однако есть нюансы.Принцип работы таких услуг заключается в поиске нужных данных об устройстве, находящемся у пользователя по USSD-запросу.Кроме того, есть мессенджеры, способные предоставить информацию о местонахождении человека с помощью включенной опции "направить геолокацию". Помимо этого, существует услуга "родительский контроль", отслеживающая передвижения ребенка через операторов. Таким образом, объяснил собеседник агентства, для обнаружения пользователя можно обратиться к операторам.Кусков напомнил, что наряду с легальными программами и сервисами есть софт, устанавливающийся без разрешения, однако это незаконно.Угроза слежкиВ марте Научно-технический центр (НТЦ) ФГУП "Главный радиочастотный центр" обнародовал результаты исследования, показавшие увеличение риска слежки американских спецслужб за пользователями мессенджеров.В частности, в работе говорилось о последствиях изменений в условия использования и политику приватности в WhatsApp от 4 января 2021 года.Эксперты напомнили, что этот мессенджер, Facebook и Instagram подчиняются законам США, где компании обязаны предоставлять спецслужбам соответствующий доступ и ключи шифрования даже без специальных оснований, установленных законом.Помимо этого исследователи выразили опасения, что новая политика приватности также позволяет манипулировать мнением пользователей. Как поясняется в работе, основной риск в этой ситуации — возможность оператора "склеить" аккаунты пользователя в WhatsApp с его страницами в Facebook и Instagram, который также принадлежит Facebook. Образующийся в итоге уникальный профиль с большим количеством характеристик, как утверждают специалисты, позволит искусственному интеллекту просчитывать поведение пользователя и даже программировать его, воздействуя на присущие ему "триггеры".

https://ria.ru/20210621/airtag-1737587171.html

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россия, facebook, смартфоны, whatsapp inc., денис кусков, сша, технологии