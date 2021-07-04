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В Крыму начали оценку масштаба разрушений после сильных ливней

В Крыму начали оценку масштаба разрушений после сильных ливней - РИА Новости, 04.07.2021

В Крыму начали оценку масштаба разрушений после сильных ливней

Ситуация в селах на юго-западе Крыма, попавших под удар стихии, нормализуется, вода уходит с улиц, началась оценка масштаба разрушений, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T19:09

2021-07-04T19:09

2021-07-04T19:09

подтопления в крыму

россия

бельбек

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Ситуация в селах на юго-западе Крыма, попавших под удар стихии, нормализуется, вода уходит с улиц, началась оценка масштаба разрушений, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и возможного схода селевых потоков. Ливневые дожди прошли в воскресенье во многих районах полуострова, наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе, где выпала двухмесячная норма осадков. Там из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказалось более 60 домовладений."Ситуация более-менее возвращается в штатный режим. Вода потихоньку уходит. Синоптики передают, что с 3 по 6 утра тоже возможны повышенные осадки. Пока ситуация нормализовалась. Изучаем масштаб разрушений", - сказал РИА Новости Кабанов.По его словам, в зоне подтопления оказались несколько сел Бахчисарайского района, наиболее пострадали Куйбышево, Голубинка и Соколиное."С завтрашнего дня начнет работать комиссия по оценке ущерба. В течение нескольких дней предварительные цифры будут ясны", - добавил вице-премьер.Уровень воды в реке Бельбек в Крыму повысился на 2,4 метра, сообщили РИА Новости в региональном МЧС со ссылкой на крымский гидрометцентр."По данным крымского гидрометцентра, уровень воды в реке Бельбек повысился на 2 метра 40 сантиметров", - сообщили в ведомстве.При этом местные жители утверждают, что уровень воды в реке существенно перекрыл рекордный показатель 1981 года. Об этом свидетельствует видео, снятое на водомерном посту в селе Куйбышево Бахчисарайского района Крыма, где в результате сильных осадков река вышла из берегов."Мост снесло, который висел более 50 лет. На опорах и тросах … Вот видно, где вода была – вот в 1981 году (4 декабря) – и сейчас. Темная полоса – это сюда полоса поднялась", - рассказала на видео для РИА Новости жительница села Куйбышево Галина Шентерева.Она также сообщила, что отметка выше рекордной 1981 года на 40 сантиметров. Пешеходный металлический мост через реку был снесен потоком воды.Первый мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

россия

бельбек

керчь

республика крым

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Дождь в Ялте и других районах Крыма привел к подтоплениям Дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте и других районах Крыма 2021-07-04T19:09 true PT0M49S

Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Крыму В зону подтопления из-за сильных осадков попали два села в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, уровень воды на некоторых участках достигал более полутора метров. Спасатели ликвидируют последствия непогоды на полуострове. 2021-07-04T19:09 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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