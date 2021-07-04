https://ria.ru/20210704/krym-1739839955.html

В Бахчисарайском районе Крыма ввели режим ЧС

В Бахчисарайском районе Крыма ввели режим ЧС - РИА Новости, 04.07.2021

В Бахчисарайском районе Крыма ввели режим ЧС

Режим ЧС муниципального масштаба ввели в Бахчисарайском районе Крыма, который пострадал от паводка, сообщила РИА Новости глава администрации района Людмила... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T19:48

2021-07-04T19:48

2021-07-04T22:12

подтопления в крыму

россия

керчь

ялта

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Режим ЧС муниципального масштаба ввели в Бахчисарайском районе Крыма, который пострадал от паводка, сообщила РИА Новости глава администрации района Людмила Пучкова.В Крыму на 4 и 5 июля объявили штормовое предупреждение из-за ливней и возможного схода селевых потоков. Ливневые дожди прошли в воскресенье во многих районах полуострова, наиболее сложная ситуация в Бахчисарайском районе, где выпала двухмесячная норма осадков. Там из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказалось более 60 домовладений. По последним данным, один человек пропал без вести."Принято решение о введении режима ЧС муниципального масштаба", - сказала Пучкова.По ее словам, комиссия уже приступила к составлению реестра пострадавших от стихии домов."Завтра выедет на место комиссия оценивать ущерб", - сказала Пучкова.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС.

россия

керчь

ялта

республика крым

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Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Крыму В зону подтопления из-за сильных осадков попали два села в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, уровень воды на некоторых участках достигал более полутора метров. Спасатели ликвидируют последствия непогоды на полуострове. 2021-07-04T19:48 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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