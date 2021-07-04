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В Бахчисарайском районе Крыма ввели режим ЧС
В Бахчисарайском районе Крыма ввели режим ЧС - РИА Новости, 04.07.2021
В Бахчисарайском районе Крыма ввели режим ЧС
Режим ЧС муниципального масштаба ввели в Бахчисарайском районе Крыма, который пострадал от паводка, сообщила РИА Новости глава администрации района Людмила... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T19:48
2021-07-04T19:48
2021-07-04T22:12
подтопления в крыму
россия
керчь
ялта
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Режим ЧС муниципального масштаба ввели в Бахчисарайском районе Крыма, который пострадал от паводка, сообщила РИА Новости глава администрации района Людмила Пучкова.В Крыму на 4 и 5 июля объявили штормовое предупреждение из-за ливней и возможного схода селевых потоков. Ливневые дожди прошли в воскресенье во многих районах полуострова, наиболее сложная ситуация в Бахчисарайском районе, где выпала двухмесячная норма осадков. Там из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказалось более 60 домовладений. По последним данным, один человек пропал без вести."Принято решение о введении режима ЧС муниципального масштаба", - сказала Пучкова.По ее словам, комиссия уже приступила к составлению реестра пострадавших от стихии домов."Завтра выедет на место комиссия оценивать ущерб", - сказала Пучкова.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС.
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Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Крыму
В зону подтопления из-за сильных осадков попали два села в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, уровень воды на некоторых участках достигал более полутора метров. Спасатели ликвидируют последствия непогоды на полуострове.
2021-07-04T19:48
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, подтопления в крыму, россия, керчь, ялта, происшествия, республика крым
В Бахчисарайском районе Крыма ввели режим ЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Режим ЧС муниципального масштаба ввели в Бахчисарайском районе Крыма, который пострадал от паводка, сообщила РИА Новости глава администрации района Людмила Пучкова.
2021-07-04T19:48
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PT0M11S
В Бахчисарайском районе Крыма ввели режим ЧС
19:48 04.07.2021 (обновлено: 22:12 04.07.2021)
В Бахчисарайском районе Крыма ввели режим ЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Режим ЧС муниципального масштаба ввели в Бахчисарайском районе Крыма, который пострадал от паводка, сообщила РИА Новости глава администрации района Людмила Пучкова.
В Крыму на 4 и 5 июля объявили штормовое предупреждение из-за ливней и возможного схода селевых потоков. Ливневые дожди прошли в воскресенье во многих районах полуострова, наиболее сложная ситуация в Бахчисарайском районе, где выпала двухмесячная норма осадков. Там из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказалось более 60 домовладений. По последним данным, один человек пропал без вести.
"Принято решение о введении режима ЧС муниципального масштаба", - сказала Пучкова.
По ее словам, комиссия уже приступила к составлению реестра пострадавших от стихии домов.
"Завтра выедет на место комиссия оценивать ущерб", - сказала Пучкова.
Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи
и Ялты
. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС.