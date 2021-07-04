https://ria.ru/20210704/krym-1739837711.html
В Крыму эвакуировали более 60 человек из-за подтопления
В Крыму эвакуировали более 60 человек из-за подтопления - РИА Новости, 04.07.2021
В Крыму эвакуировали более 60 человек из-за подтопления
Более 60 человек, в том числе 21 ребенок, эвакуировали в пункты временного размещения из-за подтопления в Крыму, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T19:31
2021-07-04T19:31
2021-07-04T19:38
подтопления в крыму
россия
керчь
ялта
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ/МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 60 человек, в том числе 21 ребенок, эвакуировали в пункты временного размещения из-за подтопления в Крыму, сообщает МЧС РФ.В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и возможного схода селевых потоков. Ливневые дожди прошли в воскресенье во многих районах полуострова, наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе, где выпала двухмесячная норма осадков. Там из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказалось более 60 домовладений."Для эвакуированного населения подготовлено 12 пунктов временного размещения. На данный момент проведена эвакуация 64 человек, из них 21 ребенок", - говорится в сообщении.По данным спасателей, домовладения подтоплены в пяти населенных пунктах в Бахчисарайском и Красногвардейском районах. Всего для возможной эвакуации населения подготовлено 12 пунктов временного размещения, общей вместимостью около 6 тысяч человек.Первый мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Дождь в Ялте и других районах Крыма привел к подтоплениям
Дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте и других районах Крыма
2021-07-04T19:31
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PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, подтопления в крыму, россия, керчь, ялта, республика крым, происшествия
В Крыму эвакуировали более 60 человек из-за подтопления
СИМФЕРОПОЛЬ/МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 60 человек, в том числе 21 ребенок, эвакуировали в пункты временного размещения из-за подтопления в Крыму, сообщает МЧС РФ.
2021-07-04T19:31
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PT0M49S
В Крыму эвакуировали более 60 человек из-за подтопления
19:31 04.07.2021 (обновлено: 19:38 04.07.2021)
В Крыму эвакуировали более 60 человек из-за подтопления
СИМФЕРОПОЛЬ/МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 60 человек, в том числе 21 ребенок, эвакуировали в пункты временного размещения из-за подтопления в Крыму, сообщает МЧС РФ.
В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и возможного схода селевых потоков. Ливневые дожди прошли в воскресенье во многих районах полуострова, наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе, где выпала двухмесячная норма осадков. Там из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказалось более 60 домовладений.
"Для эвакуированного населения подготовлено 12 пунктов временного размещения. На данный момент проведена эвакуация 64 человек, из них 21 ребенок", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, домовладения подтоплены в пяти населенных пунктах в Бахчисарайском и Красногвардейском районах. Всего для возможной эвакуации населения подготовлено 12 пунктов временного размещения, общей вместимостью около 6 тысяч человек.
Первый мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи
на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты
, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.