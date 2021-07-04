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В Крыму эвакуировали более 60 человек из-за подтопления

В Крыму эвакуировали более 60 человек из-за подтопления - РИА Новости, 04.07.2021

В Крыму эвакуировали более 60 человек из-за подтопления

Более 60 человек, в том числе 21 ребенок, эвакуировали в пункты временного размещения из-за подтопления в Крыму, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T19:31

2021-07-04T19:31

2021-07-04T19:38

подтопления в крыму

россия

керчь

ялта

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ/МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 60 человек, в том числе 21 ребенок, эвакуировали в пункты временного размещения из-за подтопления в Крыму, сообщает МЧС РФ.В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и возможного схода селевых потоков. Ливневые дожди прошли в воскресенье во многих районах полуострова, наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе, где выпала двухмесячная норма осадков. Там из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказалось более 60 домовладений."Для эвакуированного населения подготовлено 12 пунктов временного размещения. На данный момент проведена эвакуация 64 человек, из них 21 ребенок", - говорится в сообщении.По данным спасателей, домовладения подтоплены в пяти населенных пунктах в Бахчисарайском и Красногвардейском районах. Всего для возможной эвакуации населения подготовлено 12 пунктов временного размещения, общей вместимостью около 6 тысяч человек.Первый мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

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керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дождь в Ялте и других районах Крыма привел к подтоплениям Дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте и других районах Крыма 2021-07-04T19:31 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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