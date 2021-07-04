https://ria.ru/20210704/krym-1739832574.html
В МЧС уточнили число пострадавших после ливней в Крыму
В МЧС уточнили число пострадавших после ливней в Крыму - РИА Новости, 04.07.2021
В МЧС уточнили число пострадавших после ливней в Крыму
Один человек числится пропавшим из-за разгула стихии в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, ведутся поиски, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T18:26
2021-07-04T18:26
2021-07-04T18:30
республика крым
подтопления в крыму
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739832444_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_eeb84d96001a15b6509e1a9f9be1315f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Один человек числится пропавшим из-за разгула стихии в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, ведутся поиски, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 мм). Возможен сход селевых потоков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе. Там из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказалось более 60 домовладений.Ранее сообщалось, что одна женщина погибла, еще одна госпитализирована."По обновленной информации один человек числится пропавшим без вести. Поиски продолжаются", - сказали в пресс-службе.В свою очередь, вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов подтвердил РИА Новости, что одна женщина по-прежнему числится пропавшей."Одна женщина числится пропавшей без вести. Спасатели ищут ее. Надежда найти ее живой остается", - подчеркнул вице-премьер.
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Крыму
В зону подтопления из-за сильных осадков попали два села в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, уровень воды на некоторых участках достигал более полутора метров. Спасатели ликвидируют последствия непогоды на полуострове.
2021-07-04T18:26
true
PT0M11S
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739832444_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_9f98bfb689720afdffdfe547f057d200.jpg
Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Крыму
В зону подтопления из-за сильных осадков попали два села в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, уровень воды на некоторых участках достигал более полутора метров. Спасатели ликвидируют последствия непогоды на полуострове.
2021-07-04T18:26
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, видео, подтопления в крыму, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
В МЧС уточнили число пострадавших после ливней в Крыму
18:26 04.07.2021 (обновлено: 18:30 04.07.2021)
В МЧС не подтвердили информацию о гибели человека из-за ливней в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Один человек числится пропавшим из-за разгула стихии в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, ведутся поиски, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).
В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма
ожидаются сильные ливни (30-50 мм). Возможен сход селевых потоков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе. Там из берегов вышли две реки и сошел сель. В зоне подтопления оказалось более 60 домовладений.
Ранее сообщалось, что одна женщина погибла, еще одна госпитализирована.
"По обновленной информации один человек числится пропавшим без вести. Поиски продолжаются", - сказали в пресс-службе.
В свою очередь, вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов подтвердил РИА Новости, что одна женщина по-прежнему числится пропавшей.
"Одна женщина числится пропавшей без вести. Спасатели ищут ее. Надежда найти ее живой остается", - подчеркнул вице-премьер.