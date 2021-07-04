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Сильные дожди затопили поля в центральной части Крыма
Сильные дожди затопили поля в центральной части Крыма - РИА Новости, 04.07.2021
Сильные дожди затопили поля в центральной части Крыма
Сильные дожди затопили поля и сады в Красногвардейском районе центральной части Крыма, сообщил вице-премьер крымского правительства – министр сельского... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T17:21
2021-07-04T17:21
подтопления в крыму
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Сильные дожди затопили поля и сады в Красногвардейском районе центральной части Крыма, сообщил вице-премьер крымского правительства – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 миллиметров). Возможен сход селевых потоков.По его словам, начат сбор информации о ситуации в сельском хозяйстве по всем районам республики."Ситуация не критическая, под контролем, принимаются все меры для того, чтобы минимизировать последствия стихии", - подчеркнул Рюмшин.Из-за непогоды в Крыму произошли аварийные отключения в электросетях, сообщает пресс-служба ГУП РК "Крымэнерго"."Обесточены 119 подстанций, без электроэнергии остаются около 6270 абонентов (на 15.00 мск)", - сообщили в пресс-службе компании.Над восстановлением энергоснабжения потребителей работают 113 энергетиков в составе 24 аварийных бригад, привлечено 27 единиц спецтехники. Специалисты компании "Крымэнерго" постоянно мониторят состояние сети.
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Дождь в Ялте и других районах Крыма привел к подтоплениям
Дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте и других районах Крыма
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видео, подтопления в крыму, республика крым, происшествия
Сильные дожди затопили поля в центральной части Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Сильные дожди затопили поля и сады в Красногвардейском районе центральной части Крыма, сообщил вице-премьер крымского правительства – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
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Сильные дожди затопили поля в центральной части Крыма
17:21 04.07.2021
 
© Фото : Минстрой КрымаПоследствия ливней в Бахчисарайском районе Республики Крым
Последствия ливней в Бахчисарайском районе Республики Крым - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© Фото : Минстрой Крыма

Глава Минсельхоза Крыма заявил, что сильные дожди затопили поля в центральной части полуострова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Сильные дожди затопили поля и сады в Красногвардейском районе центральной части Крыма, сообщил вице-премьер крымского правительства – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 миллиметров). Возможен сход селевых потоков.

"Оперативно выехал в Красногвардейский район, в котором выявлено шесть мест подтоплений. В результате ливневых осадков стоит вода на полях и в садах. На местах подтоплений дворовых территорий работают сотрудники МЧС и ЖКХ", - написал Рюмшин на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, начат сбор информации о ситуации в сельском хозяйстве по всем районам республики.
"Ситуация не критическая, под контролем, принимаются все меры для того, чтобы минимизировать последствия стихии", - подчеркнул Рюмшин.
Из-за непогоды в Крыму произошли аварийные отключения в электросетях, сообщает пресс-служба ГУП РК "Крымэнерго".
"Обесточены 119 подстанций, без электроэнергии остаются около 6270 абонентов (на 15.00 мск)", - сообщили в пресс-службе компании.
Над восстановлением энергоснабжения потребителей работают 113 энергетиков в составе 24 аварийных бригад, привлечено 27 единиц спецтехники. Специалисты компании "Крымэнерго" постоянно мониторят состояние сети.
 
Подтопления в КрымуРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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