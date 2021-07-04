https://ria.ru/20210704/krym-1739827344.html

Сильные дожди затопили поля в центральной части Крыма

Сильные дожди затопили поля в центральной части Крыма - РИА Новости, 04.07.2021

Сильные дожди затопили поля в центральной части Крыма

Сильные дожди затопили поля и сады в Красногвардейском районе центральной части Крыма, сообщил вице-премьер крымского правительства – министр сельского... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T17:21

2021-07-04T17:21

2021-07-04T17:21

подтопления в крыму

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Сильные дожди затопили поля и сады в Красногвардейском районе центральной части Крыма, сообщил вице-премьер крымского правительства – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 миллиметров). Возможен сход селевых потоков.По его словам, начат сбор информации о ситуации в сельском хозяйстве по всем районам республики."Ситуация не критическая, под контролем, принимаются все меры для того, чтобы минимизировать последствия стихии", - подчеркнул Рюмшин.Из-за непогоды в Крыму произошли аварийные отключения в электросетях, сообщает пресс-служба ГУП РК "Крымэнерго"."Обесточены 119 подстанций, без электроэнергии остаются около 6270 абонентов (на 15.00 мск)", - сообщили в пресс-службе компании.Над восстановлением энергоснабжения потребителей работают 113 энергетиков в составе 24 аварийных бригад, привлечено 27 единиц спецтехники. Специалисты компании "Крымэнерго" постоянно мониторят состояние сети.

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дождь в Ялте и других районах Крыма привел к подтоплениям Дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте и других районах Крыма 2021-07-04T17:21 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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