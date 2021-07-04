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При подтоплении в Крыму погибла женщина
При подтоплении в Крыму погибла женщина - РИА Новости, 04.07.2021
При подтоплении в Крыму погибла женщина
Женщина погибла в крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском районе из-за разгула стихии, еще одна госпитализирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T16:46
2021-07-04T17:12
подтопления в крыму
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Женщина погибла в крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском районе из-за разгула стихии, еще одна госпитализирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и возможного схода селевых потоков. Наиболее сложная ситуация в Бахчисарайском районе. Там из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка, сошел сель. Ранее вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов говорил, что один человек пострадал и один пропал без вести из-за разгула стихии на юго-западе Крыма."Информация о двух женщинах в селе Куйбышево – одна погибла, одна в больнице", - сказали в региональном МЧС.В ГУ МЧС России по Крыму информацию о погибшей пока не подтвердили. "Информация о погибшей женщине преждевременна. Женщина числится без вести пропавшей", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.Первый мощный циклон в этом году обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, реки вышли из берегов, подтопило улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
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4.7
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Дождь в Ялте и других районах Крыма привел к подтоплениям
Дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте и других районах Крыма
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видео, подтопления в крыму, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия
При подтоплении в Крыму погибла женщина
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Женщина погибла в крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском районе из-за разгула стихии, еще одна госпитализирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
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При подтоплении в Крыму погибла женщина
16:46 04.07.2021 (обновлено: 17:12 04.07.2021)
 
© Фото : Бельбекская долина. Крым/Татьяна КрыловаПоследствия ливней в Бахчисарайском районе Республики Крым
Последствия ливней в Бахчисарайском районе Республики Крым - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© Фото : Бельбекская долина. Крым/Татьяна Крылова

Женщина погибла при подтоплении в Бахчисарайском районе Крыма

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Женщина погибла в крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском районе из-за разгула стихии, еще одна госпитализирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и возможного схода селевых потоков. Наиболее сложная ситуация в Бахчисарайском районе. Там из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка, сошел сель. Ранее вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов говорил, что один человек пострадал и один пропал без вести из-за разгула стихии на юго-западе Крыма.
"Информация о двух женщинах в селе Куйбышево – одна погибла, одна в больнице", - сказали в региональном МЧС.
В ГУ МЧС России по Крыму информацию о погибшей пока не подтвердили. "Информация о погибшей женщине преждевременна. Женщина числится без вести пропавшей", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
Первый мощный циклон в этом году обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, реки вышли из берегов, подтопило улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
 
Подтопления в КрымуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымПроисшествия
 
 
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