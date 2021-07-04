https://ria.ru/20210704/krym-1739824915.html

При подтоплении в Крыму погибла женщина

При подтоплении в Крыму погибла женщина - РИА Новости, 04.07.2021

При подтоплении в Крыму погибла женщина

Женщина погибла в крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском районе из-за разгула стихии, еще одна госпитализирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T16:46

2021-07-04T16:46

2021-07-04T17:12

подтопления в крыму

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Женщина погибла в крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском районе из-за разгула стихии, еще одна госпитализирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и возможного схода селевых потоков. Наиболее сложная ситуация в Бахчисарайском районе. Там из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка, сошел сель. Ранее вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов говорил, что один человек пострадал и один пропал без вести из-за разгула стихии на юго-западе Крыма."Информация о двух женщинах в селе Куйбышево – одна погибла, одна в больнице", - сказали в региональном МЧС.В ГУ МЧС России по Крыму информацию о погибшей пока не подтвердили. "Информация о погибшей женщине преждевременна. Женщина числится без вести пропавшей", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.Первый мощный циклон в этом году обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, реки вышли из берегов, подтопило улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дождь в Ялте и других районах Крыма привел к подтоплениям Дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте и других районах Крыма 2021-07-04T16:46 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, подтопления в крыму, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия