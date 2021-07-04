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Один человек пропал без вести из-за подтоплений на юго-западе Крыма

Один человек пропал без вести из-за подтоплений на юго-западе Крыма - РИА Новости, 04.07.2021

Один человек пропал без вести из-за подтоплений на юго-западе Крыма

Один человек пострадал и один пропал без вести из-за разгула стихии на юго-западе Крыма, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Евгений... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T16:26

2021-07-04T16:26

2021-07-04T21:14

керчь

ялта

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Один человек пострадал и один пропал без вести из-за разгула стихии на юго-западе Крыма, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 мм). Возможен сход селевых потоков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе. Там из берегов вышли две реки и сошел сель."Одна женщина пострадала и находится в больнице. Еще одна пропала без вести. Ведутся ее поиски", - сказал Кабанов.Первый мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

керчь

ялта

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дождь в Ялте и других районах Крыма привел к подтоплениям Дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте и других районах Крыма 2021-07-04T16:26 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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