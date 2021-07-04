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Один человек пропал без вести из-за подтоплений на юго-западе Крыма
Один человек пропал без вести из-за подтоплений на юго-западе Крыма - РИА Новости, 04.07.2021
Один человек пропал без вести из-за подтоплений на юго-западе Крыма
Один человек пострадал и один пропал без вести из-за разгула стихии на юго-западе Крыма, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Евгений... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T16:26
2021-07-04T16:26
2021-07-04T21:14
керчь
ялта
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Один человек пострадал и один пропал без вести из-за разгула стихии на юго-западе Крыма, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 мм). Возможен сход селевых потоков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе. Там из берегов вышли две реки и сошел сель."Одна женщина пострадала и находится в больнице. Еще одна пропала без вести. Ведутся ее поиски", - сказал Кабанов.Первый мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Дождь в Ялте и других районах Крыма привел к подтоплениям
Дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте и других районах Крыма
2021-07-04T16:26
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PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, керчь, ялта, республика крым, происшествия
Один человек пропал без вести из-за подтоплений на юго-западе Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Один человек пострадал и один пропал без вести из-за разгула стихии на юго-западе Крыма, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.
2021-07-04T16:26
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PT0M49S
Один человек пропал без вести из-за подтоплений на юго-западе Крыма
16:26 04.07.2021 (обновлено: 21:14 04.07.2021)
Один человек пострадал, еще один пропал без вести из-за подтоплений на юго-западе Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Один человек пострадал и один пропал без вести из-за разгула стихии на юго-западе Крыма, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.
В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 мм). Возможен сход селевых потоков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе. Там из берегов вышли две реки и сошел сель.
"Одна женщина пострадала и находится в больнице. Еще одна пропала без вести. Ведутся ее поиски", - сказал Кабанов.
Первый мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи
на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты
, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы
Крыма.