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При наводнении в Бахчисарайском районе Крыма погибла женщина

При наводнении в Бахчисарайском районе Крыма погибла женщина - РИА Новости, 04.07.2021

При наводнении в Бахчисарайском районе Крыма погибла женщина

На юго-западе Крыма в селе Куйбышево в результате сильных ливней погибла женщина, еще одну госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T16:26

2021-07-04T16:26

2021-07-04T17:41

керчь

ялта

кировский район

происшествия

подтопления в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. На юго-западе Крыма в селе Куйбышево в результате сильных ливней погибла женщина, еще одну госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. При этом в Главном управлении МЧС России по Крыму информацию о смерти пострадавшей назвали преждевременной. Там подчеркнули, что женщина числится пропавшей без вести.По данным вице-премьера правительства республики Евгения Кабанова, в зону подтопления в Бахчисарайском районе попали около 60 домов в селах Куйбышево и Голубинка. На некоторых участках вода поднималась до полутора метров.По информации МЧС, подтоплено также село Соколиное.Синоптики прогнозируют продолжение осадков.В результате разгула стихии произошли аварийные отключения в электросетях. Как сообщили в пресс-службе ГУП РК "Крымэнерго", по ситуации на 15:00 мск обесточены 119 подстанций, без электроэнергии остаются около 6270 абонентов. Над восстановлением энергоснабжения работают 113 энергетиков и 27 единиц спецтехники.По словам вице-премьера и министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, сильные дожди затопили поля и сады в Красногвардейском районе центральной части полуострова.Власти Крыма на 4 и 5 июля объявили штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах идут сильные ливни. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе, там из берегов вышли две реки и сошел сель.Первый мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, он привел к подтоплению Керчи. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

керчь

ялта

кировский район

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Дождь в Ялте и других районах Крыма привел к подтоплениям Дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте и других районах Крыма 2021-07-04T16:26 true PT0M49S

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