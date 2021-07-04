https://ria.ru/20210704/krym-1739811972.html

Десятки частных домов подтопило в Бахчисарайском районе Крыма

Десятки частных домов подтопило в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 04.07.2021

Десятки частных домов подтопило в Бахчисарайском районе Крыма

Более 50 частных домов оказались подтоплены в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, идет работа по эвакуации населения из них, сообщил начальник Главного... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T14:24

2021-07-04T14:24

2021-07-04T14:50

россия

керчь

республика крым

происшествия

подтопления в крыму

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Более 50 частных домов оказались подтоплены в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма, идет работа по эвакуации населения из них, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Крыму Аркадий Ожигин.В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 миллиметров). Возможен сход селевых потоков."Произошло подтопление в населенном пункте Куйбышево. Прошла волна воды. Подтоплено более 50 частных домовладений. На месте работают спасатели. Совместно с органами местного самоуправления проводится работа по эвакуации населения из подтопленных домов", - сказал журналистам Ожигин.При этом, по его словам, ситуация находится под контролем."Группировка сил наращивается. В том числе, будет предусмотрено ночное дежурство на территории населенных пунктов, находящихся вдоль русла реки Бельбек", - подчеркнул Ожигин.Также советник главы республики по информационной политике Олег Крючков сообщил о возведении дамбы в районе подтопления."Самая непростая ситуация на данную минуту в Бахчисарайском районе. Возле села Соколиное сошел один мини-сель. Спасатели возводят дамбу. Один дом отселен", - сказал журналистам Крючков.Кроме того, по его словам, в районе пещерного города Эски-Кермен оказались заблокированы шесть машин. Людей эвакуируют на автомобиле ГАЗ-66."В селе Куйбышево затопило дорогу, движение пока приостановлено. Все находится под контролем", - сказал Крючков.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

https://ria.ru/20210704/dozhd-1739811616.html

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россия, керчь, республика крым, происшествия, подтопления в крыму, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)