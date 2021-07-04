В Крыму три реки вышли из берегов из-за сильных осадков
13:47 04.07.2021 (обновлено: 14:46 04.07.2021)
© Фото : Бельбекская долина. Крым/Татьяна КрыловаПоследствия ливней в Бахчисарайском районе Республики Крым
В Крыму из-за сильных осадков вышли из берегов реки Бельбек, Коккозка и Бага
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. В Крыму реки Бельбек, Коккозка и Бага вышли из берегов из-за сильных осадков, сообщили местные власти.
"Есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении. Расчищаем, откачиваем, готовы к эвакуации населения в случае необходимости", — сказала журналистам глава Бахчисарайского района Людмила Пучкова.
Она подчеркнула, что ситуация находится под контролем.
В Севастополе власти привели коммунальные службы в режим повышенной готовности, создан оперативный штаб.
"В селе Новобобровка Байдарской долины вышла из берегов река Бага. На месте работает бригада Севавтодора, специалисты расчищают дорогу между селами Родниковое и Передовое. Движение по ней пока невозможно. По последним данным, уровень воды снизился, река вошла в русло. Эвакуация людей не требуется", — говорится в сообщении пресс-службы правительства города.
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В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 миллиметров). Возможен сход селевых потоков.
В последние недели на полуостров регулярно приходит непогода. Так, мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи. Власти ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Обильные дожди повторились в Ялте через полторы недели, вызвав локальные подтопления.