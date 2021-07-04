https://ria.ru/20210704/krym-1739809143.html

В Крыму три реки вышли из берегов из-за сильных осадков

В Крыму три реки вышли из берегов из-за сильных осадков - РИА Новости, 04.07.2021

В Крыму три реки вышли из берегов из-за сильных осадков

В Крыму реки Бельбек, Коккозка и Бага вышли из берегов из-за сильных осадков, сообщили местные власти. РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T13:47

2021-07-04T13:47

2021-07-04T14:46

подтопления в крыму

бельбек

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. В Крыму реки Бельбек, Коккозка и Бага вышли из берегов из-за сильных осадков, сообщили местные власти."Есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении. Расчищаем, откачиваем, готовы к эвакуации населения в случае необходимости", — сказала журналистам глава Бахчисарайского района Людмила Пучкова.Она подчеркнула, что ситуация находится под контролем. В Севастополе власти привели коммунальные службы в режим повышенной готовности, создан оперативный штаб."В селе Новобобровка Байдарской долины вышла из берегов река Бага. На месте работает бригада Севавтодора, специалисты расчищают дорогу между селами Родниковое и Передовое. Движение по ней пока невозможно. По последним данным, уровень воды снизился, река вошла в русло. Эвакуация людей не требуется", — говорится в сообщении пресс-службы правительства города.В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 миллиметров). Возможен сход селевых потоков.В последние недели на полуостров регулярно приходит непогода. Так, мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи. Власти ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Обильные дожди повторились в Ялте через полторы недели, вызвав локальные подтопления.

https://ria.ru/20210628/uscherb-1738915156.html

бельбек

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, бельбек, республика крым, происшествия