https://ria.ru/20210704/krym-1739803337.html
МЧС предупредило о резком подъеме воды в реке на юго-западе Крыма
МЧС предупредило о резком подъеме воды в реке на юго-западе Крыма - РИА Новости, 04.07.2021
МЧС предупредило о резком подъеме воды в реке на юго-западе Крыма
Уровень воды в реке Бельбек на юго-западе Крыма может подняться из-за сильных ливней, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T12:18
2021-07-04T12:18
2021-07-04T13:46
подтопления в крыму
бельбек
черное море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Бельбек на юго-западе Крыма может подняться из-за сильных ливней, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах ожидаются сильные ливни (30-50 миллиметров). Возможен сход селевых потоков.Как уточнил глава республики Сергей Аксенов, выйти из берегов может также река Коккозка. По его словам, на место выехали вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов, глава республиканского МЧС Сергей Садаклиев, председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль."Все службы работают в усиленном режиме, на каждом участке есть старший. Ситуация в Керчи и Ялте также находится на контроле оперативного штаба", — подчеркнул Аксенов.Как добавили в МСЧ, сошедший в Бахчисарайском районе сель привел к подтоплению одного частного дома, на место направили группу из 16 спасателей и три единицы техники. В последние недели в Крым регулярно приходит непогода. Так, мощный циклон обрушился на полуостров 17 июня, что привело к подтоплению Керчи. Власти ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Обильные дожди повторились в Ялте через полторы недели, вызвав локальные подтопления.
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РИА Новости
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подтопления в крыму, бельбек, черное море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости.
Уровень воды в реке Бельбек
на юго-западе Крыма может подняться из-за сильных ливней, сообщили в пресс-службе МЧС
по республике.
"Во второй половине суток 4 июля в среднем и нижнем течении реки Бельбек ожидается повышение уровней воды на два-три метра. В низких местах с выходом воды на пойму", — уточнили в ведомстве.
В Крыму на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение. В западных, южных, восточных и центральных районах ожидаются сильные ливни (30-50 миллиметров). Возможен сход селевых потоков.
Как уточнил глава республики Сергей Аксенов, выйти из берегов может также река Коккозка. По его словам, на место выехали вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов, глава республиканского МЧС Сергей Садаклиев, председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль.
"Все службы работают в усиленном режиме, на каждом участке есть старший. Ситуация в Керчи и Ялте также находится на контроле оперативного штаба", — подчеркнул Аксенов.
Как добавили в МСЧ, сошедший в Бахчисарайском районе сель привел к подтоплению одного частного дома, на место направили группу из 16 спасателей и три единицы техники.
В последние недели в Крым регулярно приходит непогода. Так, мощный циклон обрушился на полуостров 17 июня, что привело к подтоплению Керчи
. Власти ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты
, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы
Крыма. Обильные дожди повторились в Ялте через полторы недели, вызвав локальные подтопления.