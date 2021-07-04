https://ria.ru/20210704/krym-1739787705.html
В Госдуме призвали Лукашенко поторопиться с визитом в Крым
В Госдуме призвали Лукашенко поторопиться с визитом в Крым - РИА Новости, 04.07.2021
В Госдуме призвали Лукашенко поторопиться с визитом в Крым
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко пора занять четкую позицию по статусу полуострова и не откладывать поездку, заявил депутат Госдумы от крымского... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T08:29
2021-07-04T08:29
2021-07-04T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко пора занять четкую позицию по статусу полуострова и не откладывать поездку, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Он напомнил об активно развивающихся экономических отношениях Крыма и Белоруссии."Белорусская продукция широко представлена на полках крымских магазинов и любима крымчанами. У нас еще очень много точек соприкосновения", — сказал депутат.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президента Белоруссии ждут в Крыму. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов заявил, что Лукашенко будут рады принять, на полуострове он почувствует себя как дома.По его словам, Белоруссия может войти в историю как первая в Европе страна, которая чтит демократические ценности и признает законное волеизъявление других народов.
https://ria.ru/20210703/krym-1739768540.html
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россия, михаил шеремет, сергей аксенов (политик), дмитрий песков, белоруссия, европа, оон, политика
В Госдуме призвали Лукашенко поторопиться с визитом в Крым
08:29 04.07.2021 (обновлено: 10:10 04.07.2021)
Депутат Госдумы Шеремет призвал президента Белоруссии Лукашенко поторопиться с визитом в Крым