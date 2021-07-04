https://ria.ru/20210704/krym-1739787705.html

В Госдуме призвали Лукашенко поторопиться с визитом в Крым

В Госдуме призвали Лукашенко поторопиться с визитом в Крым - РИА Новости, 04.07.2021

В Госдуме призвали Лукашенко поторопиться с визитом в Крым

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко пора занять четкую позицию по статусу полуострова и не откладывать поездку, заявил депутат Госдумы от крымского... РИА Новости, 04.07.2021

2021-07-04T08:29

2021-07-04T08:29

2021-07-04T10:10

россия

михаил шеремет

сергей аксенов (политик)

дмитрий песков

белоруссия

европа

оон

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734548379_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_027eaf1db3aff5fefc0a3b6a406ddef1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко пора занять четкую позицию по статусу полуострова и не откладывать поездку, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Он напомнил об активно развивающихся экономических отношениях Крыма и Белоруссии."Белорусская продукция широко представлена на полках крымских магазинов и любима крымчанами. У нас еще очень много точек соприкосновения", — сказал депутат.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президента Белоруссии ждут в Крыму. В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов заявил, что Лукашенко будут рады принять, на полуострове он почувствует себя как дома.По его словам, Белоруссия может войти в историю как первая в Европе страна, которая чтит демократические ценности и признает законное волеизъявление других народов.

https://ria.ru/20210703/krym-1739768540.html

россия

белоруссия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил шеремет, сергей аксенов (политик), дмитрий песков, белоруссия, европа, оон, политика