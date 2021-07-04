Захарова оценила критику со стороны ЕС запрета ЛГБТ-пропаганды в Венгрии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова после критики ЕС запрета ЛГБТ-пропаганды в Венгрии усомнилась в европейских ценностях
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала критику стран Евросоюза в отношении Венгрии из-за принятого Будапештом закона по запрету ЛГБТ-пропаганды.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил политиков стран Евросоюза с "колонизаторами" и обвинил их в навязывании стране своих правил на фоне критики венгерского законопроекта, ограничивающего распространение материалов среди несовершеннолетних о гомосексуальности и смене пола. По словам Орбана, некоторые "зарубежные политики", в том числе и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, придерживаются "подхода сверхчеловека". Рютте ранее задался вопросом, должна ли Венгрия оставаться членом Евросоюза на фоне ситуации с законом.
Как написала Захарова в своем Telegram-канале, после принятия Венгрией закона по запрету ЛГБТ-пропаганды, который был принят демократически, "во внутреннюю жизнь суверенного государства, как в теремок, начали лезть один за другим европейские гранды". Она напомнила, что Будапешт подвергся критике, в частности, со стороны Франции, ФРГ и Нидерландов, а Орбану отказали в публикации своей точки зрения насчет закона в газетах стран-членов ЕС.
"Видимо, с точки зрения ценностей Евросоюза – континента, подарившего миру Никколо Макиавелли, Иммануила Канта и Сёрена Кьеркегора, – принципиально важно, чтобы дети младшего школьного возраста разбирались во всех тонкостях гендерно-сексуальных предпочтений некоторых взрослых, практикуя их на собственных теле и психике ещё до получения базовых знаний об окружающем мире. Будто бы именно это великие европейские ценности, а не гуманизм, плюрализм и солидарность. Пусть так, это дело Запада. Но ведь именно в документах ЕС записано: дайте каждому быть собой, единство в разнообразии, in varietate concordia!"- написала Захарова.
"Их обзывают непрогрессивными. Но прогресс – это эволюция в сторону лучшего. А если дорога уводит совсем не туда, с точки зрения миллионов? Неужели не хватило различных видов диктата в прошлом, и никто не замечает, что в центре западной демократии вскормлена либеральная диктатура?" - добавила она.
Европейская комиссия 23 июня официально запросила министерство юстиции Венгрии по поводу законопроекта, ограничивающего распространение материалов среди несовершеннолетних о гомосексуальности и смене пола. В ЕК заявили, что имеют серьезные сомнения относительно соответствия венгерского законопроекта фундаментальным правам, изложенным в Хартии ЕС, а также ряду положений европейского законодательства.
Власти Венгрии со своей стороны заверяют, что поправки направлены на защиту детей. По их мнению, до 18 лет такие вопросы должны обсуждаться с родителями. Венгерские власти настаивают, что поправки не затрагивают права и вопросы сексуальной ориентации совершеннолетних.