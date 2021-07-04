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https://ria.ru/20210704/kritika-1739808318.html
Захарова оценила критику со стороны ЕС запрета ЛГБТ-пропаганды в Венгрии
Захарова оценила критику со стороны ЕС запрета ЛГБТ-пропаганды в Венгрии - РИА Новости, 04.07.2021
Захарова оценила критику со стороны ЕС запрета ЛГБТ-пропаганды в Венгрии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала критику стран Евросоюза в отношении Венгрии из-за принятого Будапештом закона по запрету... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T13:27
2021-07-04T13:27
мария захарова
еврокомиссия
евросоюз
виктор орбан
венгрия
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала критику стран Евросоюза в отношении Венгрии из-за принятого Будапештом закона по запрету ЛГБТ-пропаганды.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил политиков стран Евросоюза с "колонизаторами" и обвинил их в навязывании стране своих правил на фоне критики венгерского законопроекта, ограничивающего распространение материалов среди несовершеннолетних о гомосексуальности и смене пола. По словам Орбана, некоторые "зарубежные политики", в том числе и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, придерживаются "подхода сверхчеловека". Рютте ранее задался вопросом, должна ли Венгрия оставаться членом Евросоюза на фоне ситуации с законом.Как написала Захарова в своем Telegram-канале, после принятия Венгрией закона по запрету ЛГБТ-пропаганды, который был принят демократически, "во внутреннюю жизнь суверенного государства, как в теремок, начали лезть один за другим европейские гранды". Она напомнила, что Будапешт подвергся критике, в частности, со стороны Франции, ФРГ и Нидерландов, а Орбану отказали в публикации своей точки зрения насчет закона в газетах стран-членов ЕС."Видимо, с точки зрения ценностей Евросоюза – континента, подарившего миру Никколо Макиавелли, Иммануила Канта и Сёрена Кьеркегора, – принципиально важно, чтобы дети младшего школьного возраста разбирались во всех тонкостях гендерно-сексуальных предпочтений некоторых взрослых, практикуя их на собственных теле и психике ещё до получения базовых знаний об окружающем мире. Будто бы именно это великие европейские ценности, а не гуманизм, плюрализм и солидарность. Пусть так, это дело Запада. Но ведь именно в документах ЕС записано: дайте каждому быть собой, единство в разнообразии, in varietate concordia!"- написала Захарова.Европейская комиссия 23 июня официально запросила министерство юстиции Венгрии по поводу законопроекта, ограничивающего распространение материалов среди несовершеннолетних о гомосексуальности и смене пола. В ЕК заявили, что имеют серьезные сомнения относительно соответствия венгерского законопроекта фундаментальным правам, изложенным в Хартии ЕС, а также ряду положений европейского законодательства.Власти Венгрии со своей стороны заверяют, что поправки направлены на защиту детей. По их мнению, до 18 лет такие вопросы должны обсуждаться с родителями. Венгерские власти настаивают, что поправки не затрагивают права и вопросы сексуальной ориентации совершеннолетних.
https://ria.ru/20210703/tsennosti-1739684692.html
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мария захарова, еврокомиссия, евросоюз, виктор орбан, венгрия, в мире
Захарова оценила критику со стороны ЕС запрета ЛГБТ-пропаганды в Венгрии
13:27 04.07.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Захарова после критики ЕС запрета ЛГБТ-пропаганды в Венгрии усомнилась в европейских ценностях

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала критику стран Евросоюза в отношении Венгрии из-за принятого Будапештом закона по запрету ЛГБТ-пропаганды.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил политиков стран Евросоюза с "колонизаторами" и обвинил их в навязывании стране своих правил на фоне критики венгерского законопроекта, ограничивающего распространение материалов среди несовершеннолетних о гомосексуальности и смене пола. По словам Орбана, некоторые "зарубежные политики", в том числе и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, придерживаются "подхода сверхчеловека". Рютте ранее задался вопросом, должна ли Венгрия оставаться членом Евросоюза на фоне ситуации с законом.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан беседует с журналистами в здании штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 08:00
Гей-пропаганда детям — европейская ценность. Теперь официально
Как написала Захарова в своем Telegram-канале, после принятия Венгрией закона по запрету ЛГБТ-пропаганды, который был принят демократически, "во внутреннюю жизнь суверенного государства, как в теремок, начали лезть один за другим европейские гранды". Она напомнила, что Будапешт подвергся критике, в частности, со стороны Франции, ФРГ и Нидерландов, а Орбану отказали в публикации своей точки зрения насчет закона в газетах стран-членов ЕС.
"Видимо, с точки зрения ценностей Евросоюза – континента, подарившего миру Никколо Макиавелли, Иммануила Канта и Сёрена Кьеркегора, – принципиально важно, чтобы дети младшего школьного возраста разбирались во всех тонкостях гендерно-сексуальных предпочтений некоторых взрослых, практикуя их на собственных теле и психике ещё до получения базовых знаний об окружающем мире. Будто бы именно это великие европейские ценности, а не гуманизм, плюрализм и солидарность. Пусть так, это дело Запада. Но ведь именно в документах ЕС записано: дайте каждому быть собой, единство в разнообразии, in varietate concordia!"- написала Захарова.
"Их обзывают непрогрессивными. Но прогресс – это эволюция в сторону лучшего. А если дорога уводит совсем не туда, с точки зрения миллионов? Неужели не хватило различных видов диктата в прошлом, и никто не замечает, что в центре западной демократии вскормлена либеральная диктатура?" - добавила она.
Европейская комиссия 23 июня официально запросила министерство юстиции Венгрии по поводу законопроекта, ограничивающего распространение материалов среди несовершеннолетних о гомосексуальности и смене пола. В ЕК заявили, что имеют серьезные сомнения относительно соответствия венгерского законопроекта фундаментальным правам, изложенным в Хартии ЕС, а также ряду положений европейского законодательства.
Власти Венгрии со своей стороны заверяют, что поправки направлены на защиту детей. По их мнению, до 18 лет такие вопросы должны обсуждаться с родителями. Венгерские власти настаивают, что поправки не затрагивают права и вопросы сексуальной ориентации совершеннолетних.
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
26 июня, 08:00
Поляки и прибалты разваливают Евросоюз: при чем тут Путин
 
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