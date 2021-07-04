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Мишустин: российская экономика остается открытой для европейских коллег
Мишустин: российская экономика остается открытой для европейских коллег - РИА Новости, 04.07.2021
Мишустин: российская экономика остается открытой для европейских коллег
Российскую промышленность в новых условиях важно развивать в кооперации с другими странами в рамках взаимовыгодного сотрудничества, заявил премьер-министр... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T16:07
2021-07-04T23:57
коронавирус в россии
россия
михаил мишустин
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Российскую промышленность в новых условиях важно развивать в кооперации с другими странами в рамках взаимовыгодного сотрудничества, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в Екатеринбурге на встрече с российскими и иностранными предпринимателями.В разговоре приняли участие представители таких компаний, как Volkswagen, Pirelli, Enel, Richter Gedeon NYRT, Ansaldo Energia."Наша экономика остается открытой для европейских коллег, мы продолжаем развивать механизмы инвестиционно-технологического партнерства", — добавил председатель правительства.Мишустин отметил, что ряд таких механизмов уже разработали, они предполагают внедрение наиболее перспективных на мировом рынке технологий. По его словам, уже более 60 стран приняли решение о низкоуглеродном развитии, что станет серьезным стимулом для перестройки экономики в целом.По словам премьера, коронавирус создал риски для глобальной макроэкономической стабильности, но в то же время стал катализатором цифровизации.Встреча премьера с предпринимателями прошла накануне открытия выставки "Иннопром". Глава правительства подчеркнул, что за последние годы это мероприятие стало авторитетной международной площадкой.По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, для участия зарегистрировались около 12 тысяч человек. Как уточнил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, на "Иннопроме" ожидается около 450 иностранных гостей, самую большую делегацию привезет Италия, в том числе представителей крупнейших национальных предприятий: Enel, Pirelli, Kapa Engineering, Camozzi Automation.Выставка в Екатеринбурге с участием сотен компаний из-за рубежа проходит на фоне отказа некоторых европейских политиков вести диалог с Россией. Как писала Financial Times со ссылкой на дипломатические источники, лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон предложили главам стран ЕС рассмотреть вопрос о приглашении на саммит России. Однако позднее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что европейские лидеры решили не проводить встречу.Как подчеркивал министр иностранных дел Сергей Лавров, идея провести саммит Россия — ЕС оказалась похоронена, не успев родиться, из-за позиции русофобского меньшинства в Европе.
https://ria.ru/20210701/torgovlya-1739338501.html
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коронавирус в россии, россия, михаил мишустин, экономика
Мишустин: российская экономика остается открытой для европейских коллег
16:07 04.07.2021 (обновлено: 23:57 04.07.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференци
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференци - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Мишустин провел в Екатеринбурге встречу с представителями российского и иностранного бизнеса

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Российскую промышленность в новых условиях важно развивать в кооперации с другими странами в рамках взаимовыгодного сотрудничества, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в Екатеринбурге на встрече с российскими и иностранными предпринимателями.
В разговоре приняли участие представители таких компаний, как Volkswagen, Pirelli, Enel, Richter Gedeon NYRT, Ansaldo Energia.
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"Наша экономика остается открытой для европейских коллег, мы продолжаем развивать механизмы инвестиционно-технологического партнерства", — добавил председатель правительства.
Мишустин отметил, что ряд таких механизмов уже разработали, они предполагают внедрение наиболее перспективных на мировом рынке технологий. По его словам, уже более 60 стран приняли решение о низкоуглеродном развитии, что станет серьезным стимулом для перестройки экономики в целом.
По словам премьера, коронавирус создал риски для глобальной макроэкономической стабильности, но в то же время стал катализатором цифровизации.

"Смена технологического уклада происходит теперь буквально на наших глазах. Ряд отраслей экономики — это розничная торговля, сфера услуг, банковский сектор — смогли воспользоваться открывшимися возможностями. И те компании, которые быстрее овладели новыми технологиями, получили достаточно серьезное конкурентное преимущество на рынке", — сказал Мишустин.

Встреча премьера с предпринимателями прошла накануне открытия выставки "Иннопром". Глава правительства подчеркнул, что за последние годы это мероприятие стало авторитетной международной площадкой.
По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, для участия зарегистрировались около 12 тысяч человек. Как уточнил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, на "Иннопроме" ожидается около 450 иностранных гостей, самую большую делегацию привезет Италия, в том числе представителей крупнейших национальных предприятий: Enel, Pirelli, Kapa Engineering, Camozzi Automation.
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Выставка в Екатеринбурге с участием сотен компаний из-за рубежа проходит на фоне отказа некоторых европейских политиков вести диалог с Россией. Как писала Financial Times со ссылкой на дипломатические источники, лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон предложили главам стран ЕС рассмотреть вопрос о приглашении на саммит России. Однако позднее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что европейские лидеры решили не проводить встречу.
Как подчеркивал министр иностранных дел Сергей Лавров, идея провести саммит Россия — ЕС оказалась похоронена, не успев родиться, из-за позиции русофобского меньшинства в Европе.
 
Коронавирус в РоссииРоссияМихаил МишустинЭкономика
 
 
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