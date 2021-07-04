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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210704/koronavirus-1739799790.html
В Москве выявили 7624 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 7624 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 04.07.2021
В Москве выявили 7624 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 7624, Подмосковье - 2696, Санкт-Петербурге - 1784, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.07.2021
2021-07-04T11:38
2021-07-04T11:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 7624, Подмосковье - 2696, Санкт-Петербурге - 1784, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 7624, 2. Московская область - 2696, 3. Санкт-Петербург - 1784", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области - 22, в Ненецком автономном округе - 10, Чукотском автономном округе - 8.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество
В Москве выявили 7624 новых случая заражения коронавирусом
11:38 04.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

В Москве выявили 7624 новых случая заражения коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 7624, Подмосковье - 2696, Санкт-Петербурге - 1784, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 7624, 2. Московская область - 2696, 3. Санкт-Петербург - 1784", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области - 22, в Ненецком автономном округе - 10, Чукотском автономном округе - 8.
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Магаданская областьОбщество
 
 
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